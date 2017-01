AirPlay: Tiziano Ferro & Carmen Consoli in vetta. Ligabue, J-AX & Fedez e De Gregori più alte new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 04.2017 (dal 20 al 26 gennaio 2017) che vede Tiziano Ferro con Carmen Consoli conquistano la prima posizione con Il conforto che guadagna ben 13 posizioni rispetto ai precedenti sette giorni precedendo The Weeknd con I Feel It Coming (stabile al secondo posto) e Shape Of You di Ed Sheeran (terzo, +7). Secondo i dati EarOne, Human di Rag’N’Bone Man scivola ai piedi del podio (-3) seguito da Other People di LP (quinta, +1), 24k Magic di Bruno Mars (sesto, +1) e Rockabye dei Clean Bandit (settimi, -3). Completano la Top Ten Vanità di Giorgia (ottava, +1), Love My Life di Robbie Williams (nono, -6) e Hell.o di Lenny (decima, +6). Tutte italiane le tre più alte nuove entrate: È venerdì non mi rompete i coglioni di Ligabue (14°), Piccole cose di J-AX & Fedez con Alessandra Amoroso (24°) e 4 marzo 1943 di Francesco De Gregori (34). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].