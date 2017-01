Sting candidato agli Oscar per ‘The Empty Chair’, dal 27 gennaio in radio il singolo ‘One Fine Day’

Settimana di notizie per tutti gli appassionati di Sting: La prima riguarda la nomination agli Oscar che l’artista si è guadagnato grazie al brano originale The Empty Chair insieme a Josh Ralph. Il pezzo fa parte della colonna sonora del documentario sul giornalista ucciso nel 2014 dall’ISIS (Jim: The James Foley Story) e fa parte anche dell’ultimo disco di Sting 57th & 9th.

Il cantautore ha così raccontato la genesi del lavoro: «Ralph mi ha invitato nel suo studio a Chinatown per farmi vedere il film, che mi sconvolse, e mi disse “Vuoi scrivere una canzone per questo film?”. Risposi che forse non ero in grado di farlo, il film mi aveva troppo sconvolto».

In secondo luogo, per venerdì 27 gennaio è attesa l’uscita nelle radio italiane del nuovo singolo One Fine Day, di cui è già disponibile su Vevo/YouTube il videoclip ufficiale. E i fan italiano continuano a scalpitare nell’attesa di ascoltare l’artista dal vivo il 23 marzo durante l’atteso concerto milanese al Fabrique; tutte le informazioni e i biglietti sul sito di Live Nation Italia.