‘Pur di fare musica’: Paolo Belli al Teatro Greco di Roma dall’1 al 5 febbraio. Poi ‘Ballando con le Stelle’

Accolto con successo nel novembre 2016 al Teatro dei Fluttuanti di Argenta, Paolo Belli torna in teatro con la commedia musicale firmata insieme ad Alberto di Risio Pur di Fare Musica, in cartellone dal 1° al 5 febbraio 2017 al Teatro Greco di Roma. Così, in attesa di tornare in tv con la nuova stagione di Ballando con le Stelle accanto a Milly Carlucci, il musicista gioca ancora con la musica live accompagnato da una band di sette componente in formazione inedita.

Musica e momenti comici sono i punti saldi dello show, che si svolge in una sala prove in fase di allestimento per un tour. Qui Belli & Co. si mettono al lavoro e, a causa del ritardo di un membro del gruppo, decidono di tentare nuovi casting. I provini riservano molte sorprese con svariati partecipanti dal talento originale, dal musicista sordomuto detto “il Gelido” a quello musicista spagnolo che non sa lo spagnolo…

La scaletta musicale porta sul palco i pezzi di repertorio di Belli e dei suoi maestri con la consueta carica ironica che è la firma dello showman. I biglietti sono in vendita al botteghino aperto dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 secondo i seguenti prezzi: BIGLIETTO INTERO Poltrona € 27,50 / Poltronissima € 31,00, BIGLIETTO RIDOTTO Poltrona € 22,00 / Poltronissima € 25,00. Inizio spettacolo ore 21:00.