‘La via di casa mia’: dal 2 febbraio nelle librerie l’autobiografia di GionnyScandal. Le presentazioni

“GionnyScandal è quello che canta, ma è Gionata a dargli la forza per andare avanti e non arrendersi mai”: così si legge nella quarta di copertina de La via di casa mia – la mia vita come un romanzo, autobiografia del rapper cresciuto in Brianza. Il libro, in uscita per Rizzoli il 2 febbraio, non è, infatti, il racconto della carriera musicale e artistica quanto, invece, la confessione sincera di ciò che sta dietro, del backstage verrebbe da dire, al successo di GionnyScandal.

Al centro, dunque, c’è solo Gionata, con i suoi lutti familiari, gli affetti, le sconfitte, le vittorie, i sogni, le ragazze, gli amici e i traditori. Ovviamente la musica c’è ed è una scelta di vita, o meglio di sopravvivenza, àncora di salvezza e sprone per guardare avanti cercando il riscatto, la rivincita.

I sentimenti che attraversano il romanzo sono affini a quelli che il rapper – anche grazie a quella chitarra comprata a tredici anni coi risparmi di una vita – canta nelle rime di Reset, album pubblicato il 14 ottobre 2016 e che ha segnato il debutto in Def Jam / Universal Music. Diventato virale in rete, il singolo Buongiorno ha superato in un mese 3.200.000 di visualizzazioni su YouTube ed è entrato nella Top 50 Viral e nella Top 50 Italy di Spotify, con una media di 15.000 ascolti al giorno.

GionnyScandal presenta la pubblicazione La via di casa mia – la mia vita come un romanzo in occasione di alcuni appuntamenti; ecco il calendario: 2 febbraio – Milano Mondadori (Piazza del Duomo, 17:30), 3 febbraio – Varese Mondadori (Via Morosini, 10 – ore 17:30), 4 febbraio – Torino Mondadori (Via Monte di Pietà, 2 – ore 16:00), 5 febbraio – Napoli Mondadori (Piazza Vanvitelli – ore 14:30) e Nola Mondadori (cc Vulcano Buono – ore 18:30), 6 febbraio – Monza La Feltrinelli – ore 16:00.