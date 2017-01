Ermal Meta: al Festival di Sanremo con la coraggiosa ‘Vietato morire’. L’album negli store dal 10 febbraio

Dalle Nuove Proposte alla categoria Campioni. Ermal Meta, dopo aver portato al Festival di Sanremo il brano Odio le favole, il cantatuore fa ritorno in riviera con Vietato morire, inedito di cui firma sia il testo sia la musica. Il testo, tra i più applauditi agli ascolti in anteprima – pone al centro il dramma della violenza domestica, sulle donne e sui bambini su cui risuona come una pietra di dolore la frase “ricorda di disobbedire perché è vietato morire”. Per la serata cover, Meta invece regala una personale reinterpretazione di Amara terra mia di Domenico Modugno.

Il pezzo sanremese dà anche il titolo al nuovo album di Erma, nei negozi e digital store da venerdì 10 febbraio (Mescal Music / Artist First); si tratta di un doppio CD al prezzo di un album singolo che contiene il precedente progetto Umano più le nove nuove canzoni di Vietato morire, tra le quali i featuring con Elisa in Piccola Anima e Luca “Vicio” Vicini (Subsonica) ne La Vita Migliore.

Questa la tracklist completa: VIETATO MORIRE 1. Vietato morire, 2. Ragazza Paradiso, 3. Piccola anima feat. Elisa, 4. Bob Marley, 5. La vita migliore feat. Vicio, 6. New York, 7. Voodoo Love, 8. Rien ne va plus, 9. Voce del verbo; UMANO 1. Odio le favole, 2. Gravita con me, 3. Pezzi di paradiso, 4. A parte te, 5. Umano, 6. Volevo dirti, 7. Bionda, 8. Lettera a mio padre, 9. Schegge.

A partire dal 27 gennaio sono disponibili in esclusiva sul sito Music First le copie autografate dell’album e, dallo medesimo giorno, lo stesso è preordinabile su iTunes al prezzo speciale di lancio (9.90 € per i due dischi, dal 10 febbraio su iTunes a 11.99 €).