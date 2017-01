Sold out per i 2CELLOS al Mediolanum Forum, venduti 9500 biglietti. Dal 17 marzo l’album ‘Score’

Sono andati esauriti a oltre due mesi dall’evento i biglietti per la tapa italiana del World Tour 2017 dei 2CELLOS, attesi al Mediolanum Forum il prossimo 30 marzo. Luka Šulić e Stjepan Hauser si preparano, così, a esibirsi con l’Orchestra Sinfonica di fronte a 9500 spettatori regalando, per la prima volta dal vivo, anche i brani del nuovo album Score (Sonymusic Masterwork) in uscita il 17 marzo.

Le rockstar del violoncello hanno registrato il disco in quel di Londra con la London Symphony Orchestra selezionando alcuni dei temi più famosi della cinematografia mondiale, dalla colonna sonora de Il Trono di Spade a Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, da Il Gladiatore a Il Padrino e Titanic. Ad anticipare Score è il singolo Game Of Thrones Medley, il cui videoclip già conta 3 milioni di visualizzazioni su YouTube.

In fondo lo avevano anticipato già all’Arena di Verona e a Caracalla: quello dei 2CELLOS a Milano si preannuncia come “un nuovo grande show”, unica data italiana (Vigna PR / Vivo Concerti) prevista nell’ambito del World Tour 2017. Il live è stato progetto all’insegna dell’ambizione per esaltare l’aspetto spettacolare delle performance del duo che, oltre ai nuovi pezzi, presenta al pubblico del Belpaese anche immacanbili mash-up di repertorio.