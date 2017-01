Nesli e Alice Paba in coppia a Sanremo con ‘Do retta a te’, i nuovi album dei due artisti dal 10 febbraio

Un ritorno e un debutto sul palco del Festival di Sanremo: Nesli e Alice Paba sono tra i Campioni della 67a edizione della kermesse ligure con il brano Do retta a te. Per la sua seconda volta all’Ariston, infatti, Tarducci sceglie la fresca vincitrice di The Voice of Italy per presentare un brano che porta la sua firma insieme a quella di Orazio Grillo nella musica, mentre per la serata dedicata alle cover la coppia presenta Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

Entrambi gli artisti sono prodotti da Brando (GoWild Music/Universal Italia) e venerdì 10 febbraio danno alle stampe i rispettivi progetti solisti. Per Nesli è tempo di Kill Karma La mente è un’arma, ultimo capitolo della trilogia musicale iniziata con Andrà Tutto Bene con quattro inediti nella versione digitale: oltre alla versione originale del brano sanremese cantata solo da Nesli, in tracklist anche la cover Ma il cielo è sempre più blu, l’acoustic version di Vivere è ridere, Tesoro non conta e Dove sto andando. Alice Paba pubblica, invece, Se fossi un angelo, suo primo album con otto nuove canzoni e la cover di Toxic di Britney Spears.