La rincorsa di Simone Delfanti: in radio e nei digital store il nuovo singolo ‘Per Averti’

«Per averti parla di una rincorsa»: così il giovane Simone Delfanti descrive il suo nuovo singolo, Per Averti, in radio e digitale dal 20 gennaio per Universal Music. Scritto dallo stesso Delfanti e prodotto da Matteo Cantaluppi, il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, anch’esso già disponibile online.

Ventidue anni, polistrumentista ligure con la passione per il rock dei Blink 182, Red Hot Chili Peppers e Green Day, Delfanti inizia la propria avventura musicale ne “i Tristi”, band di cui è stato voce e chitarra elettrica. La sperimentazione elettronica e la scrittura diventano presto lo strumento privilegiato per raccontare gioie e dolori di una vita che nella terra di Liguria ha radici profonde.

In Universal Music ha debuttato a luglio 2016 con il brano Ha un senso seguito in questo inizio 2017 da Per Averti: «Nasce da un’insoddisfazione – ha raccontato ancora Delfanti – che ci accomuna e dalle nostre costanti ricerche. Parla dei tasselli mancanti alla fine della giornata, segreti che dobbiamo proteggere, per ricordare infine come tutto ciò che ci manca in fondo ci tiene vivi.

Per averti può essere un miraggio abbagliante, non perché risplende ma perché prende fuoco. I piedi fanno male ed il viaggio è ancora lungo, ma ne vale ancora e sempre la pena. L’ho scritto per descrivere ciò che sento mancare nelle giornate. Sono segreti che dobbiamo proteggere. Vorrei ricordare che sentire delle mancanze ci tiene vivi e ci fa rincorrere la vita».