«Illuminare le coscienze attraverso la musica»: i Fuoricentro colpiscono nel segno con ‘Pia Contessa’. Intervista

«Ci fa estremamente piacere che anche ARCIGAY abbia messo in grande evidenza il nostro singolo, sia sui propri canali social che sul sito istituzionale». A parlare è Maurizio Camuti, voce dei Fuoricentro che – dopo il singolo Milano – sono tornati con Pia Contessa, brano che mette al centro lo scottante, e quanto mai attuale, tema dell’omofobia.

Scritto dallo stesso Camuti insieme al chitarrista Roberto Arru, il pezzo risale a qualche anno fa ma sta macinando proprio in questi ultimi tempi numerosi consensi nel mondo LGBT. Le sonorità rock ed elettro pop fanno da trama musicale a un racconto che porta in primo piano, coraggiosamente, il punto di vista dell’omofobo represso e l’aggiunta di un tocco ironico rende digeribili anche i passaggi più dolorosi.

Dopo l’omaggio a Milano e al suo fascino moderno, il racconto di Pia Contessa ha un tema ben diverso: come è nato il pezzo?

Di sicuro parecchie storie sentite e raccontate hanno creato quell’interesse che poi ha dato seguito alla nascita naturale di Pia Contessa. Il pezzo nasce dalla voglia di raccontare attraverso la musica un problema sociale purtroppo molto attuale e che nonostante se ne parli da molto tempo e sia i media sia le varie associazioni se ne occupino, in Italia fa fatica a trovare una risoluzione. Noi abbiamo voluto provarci attraverso un canale di sicuro inusuale ma molto utile per veicolare anche certi messaggi.

Da dove è nata, invece, l’idea, semplice ma d’impatto, del videoclip?

Anche il video clip è essenzialmente una mia idea. Tanto colore ricorda che il mondo è a colori: stereotipi, conservatorismo e conformismi sono parecchio inutili e superati se ci si accorge della varietà e della diversità che il mondo offre e di cui esso, soprattutto, è composto. Voleva essere di facile e immediata comprensione ma soprattutto ironico e divertente. Credo di esserci riuscito.

Il brano sta riscuotendo non solo l’interesse ma anche l’apprezzamento del mondo LGBT: te lo aspettavi?

Sinceramente no. È stata un grande sorpresa nonché un grande onore apprendere che le associazioni italiane più rilevanti si siano occupate di noi.

Il punto di vista del racconto in Pia Contessa è piuttosto insolito: non hai mai pensato fosse un rischio portare in primo piano lo sguardo dell’omofobo?

Sì, ma amo rischiare e scommettere se credo in quel che faccio. È un punto di vista che reputo giusto far conoscere, soprattutto se avallato anche da svariati studi che traduco banalmente dicendo “chi disprezza compra”!

Proprio per il suo taglio, hai mai temuto che la canzone potesse non venire compresa del tutto?

Sì, parecchio perché la tematica non è quasi mai stata affrontata dai media ,anzi mai, se non solo dal punto di vista del discriminato.

Quali sono i commenti che ricevi più spesso? Ce n’è stato uno che ti ha colpito in particolar modo?

Tanti commenti e riconoscimenti che mi hanno di sicuro stupito… Probabilmente mi ha fatto molto piacere apprendere da una nostra ammiratrice che le si è aperto un mondo a cui non aveva mai pensato.

Quanto oggi la musica è in grado ancora di smuovere la coscienza della massa?

Potenzialmente tantissimo se veicolata bene. Purtroppo oggi si tende a alleggerire le coscienze attraverso la musica piuttosto che illuminarla attraverso idee o pensieri ma purtroppo è in linea con le scelte che quasi tutti i media da più anni hanno fatto.