Il debutto discografico di Lucas: il primo singolo del giovane talento di Amici 2017 è ‘Ciao’

Dalla classe di Amici 16 alla discografia il passo è stato breve, anzi brevissimo, per Lucas Bicego in arte Lucas che venerdì 20 gennaio ha pubblicato il suo primo singolo, Ciao (ThisPlay Music). Nativo del Brasile e adottato da una famiglia della provincia di Vicenza appena seienne, il giovane debutta con un brano che porta la sua stessa firma insieme a Enrico Bulla ed Eugenio Darie.

«Ciao è un brano a cui sono molto legato – racconta Lucas – perché è il primo che ho composto interamente al pianoforte e trova ispirazione in quei momenti di una storia dove non riesci più a fare a meno dell’altra persona anche se a volte ti fa soffrire. Il CIAO è uno dei gesti più semplici per riallacciare un rapporto, e a volte basta sentirlo o leggerlo dalla persona con cui hai litigato per tornare a sorridere». Al centro, dunque, il sentimento ma raccontato con diversi chiavi di lettura costantemente in bilico tra odio e amore.

Proprio per il lancio del singolo è stato indetto su Instagram un contest creativo per la produzione di contenuti ispirati a Ciao postati con gli hastag #CIAO e #Lucasback. Il lavoro che ha ottenuto più like vince un singolo inedito di Lucas non disponibile in commercio, mentre i partecipanti che si sono classificati al secondo e terzo posto si aggiudicano un video saluto personalizzato dell’artista.