Fiorella Mannoia: in occasione del Festival di Sanremo esce l’edizione speciale dell’album ‘Combattente’

Sono trascorsi ben 29 anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo e il ritorno all’Ariston di Fiorella Mannoia avviene sotto il segno dei primi plausi al suo inedito, Che sia benedetta, tra i brani più apprezzati in occasione degli ascolti in anteprima. Per la sua quinta volta alla kermesse, l’artista intona un “inno alla vita”, con un testo firmato dalla giovane Amara (autrice anche della musica) e Salvatore Mineo. Per la serata del giovedì, dedicata alla tradizione della canzone italiana, la Mannoia si cimenta con la cover di Sempre e per sempre di Francesco De Gregori, accompagnata al pianoforte da Danilo Rea.

Proprio in occasione del Festival è attesa anche la pubblicazione un’edizione speciale in doppio CD del recente album Combattente, in uscita il 10 febbraio come omaggio alla carriera della cantautrice sul palco ligure. Nella tracklist, infatti, sono presenti Che sia benedetta e la cover Sempre e per sempre più 4 successi “sanremesi” di Fiorella registrati dal vivo durante le tappe del Combattente Il Tour; bonus track, una cover de La cura di Franco Battiato in versione live

Ecco la tracklist completa: CD 1 1. Che sia benedetta, 2. Combattente, 3. Nessuna conseguenza, 4. Siamo ancora qui, 5. I pensieri di Zo, 6. Anima di neve, 7. I miei passi, 8. L’abitudine che ho, 9. Ogni domenica con te, 10. Perfetti sconosciuti, 11. L’ultimo Babbo Natale, 12. La terra da lontano. CD 2 1. Sempre e per sempre, 2. Caffè nero bollente (live 2017), 3. Come si cambia (live 2017), 4. Quello che le donne non dicono (live 2017), 5. Le notti di maggio (live 2017), 6. La cura (live 2017) / Bonus track.

E dopo l’impegno sanremese, Fiorella Mannoia ritorna sui palchi teatrale con la seconda leg del Combattente Il Tour, che durante lo scorso dicembre ha inanellato un sold out dopo l’altro. A questo link il calendario completo degli appuntamenti primaverili; i biglietti sono in prevendita tramite il circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati (info fepgroup.it).