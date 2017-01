Annunciati nuovi artisti allo SlimeFest 2017: sul palco dell’Alcatraz anche Lele e i Gemeliers

Va arricchendosi di nuovi nomi la line up dello SlimeFest 2017, in programma domenica 26 marzo all’Alcatraz di Milano. Oltre agli artisti già annunciati – Alessio Bernabei, Fred De Palma, Irama, Luca Chikovani e Il Pagante – a esibirsi sul palco dell’evento targato Nickelodeon sono attesi anche i Gemeliers e Lele. Jesús e Daniel Oviedo Morilla tornano alla manifestazione dopo aver partecipato anche all’edizione 2015 mentre il finalista di Amici si prepara allo slime dopo la gara al Festival di Sanremo che lo vede impegnato tra le Nuove Proposte.

Con la conduzione di Niccolò Torrielli, confermato anche quest’anno, insieme alla creator Ehi Leus, lo SlimeFest intende offrire un pomeriggio di festa per ragazzi e famiglie all’insegna della musica più amata dai giovani. I biglietti per partecipare allo SlimeFest sono disponibili sul sito di TicketOne in due tipologie: il normale biglietto di ingresso SlimeFest (22 euro + d.d.p.) che dà accesso allo show e la formula SlimeFest + SlimeFest Experience (26 euro + d.d.p.) che permette l’accesso allo Slime Pit e alla Slime Experience.