Il film vincitore di 7 Golden Globe ‘La La Land’ nelle sale dal 26 gennaio. La tracklist della colonna sonora

Considerato da Ciak già un classico della cinematografia, l’atteso La La Land arriva nelle sale italiane il 26 gennaio 2017 e si accompagna a una colonna sonora che riveste non poca parte nel successo della pellicola. Nei negozi fisici e negli store digitali dal 27 gennaio, la soundtrack ufficiale ha scalato le classifiche USA e contiene 15 tracce scritte da Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul, su produzione a cura di Justin Hurwitz, Marius de Vries e Steven Gizicki.

Protagonisti sul grande schermo sono Emma Stone nei panni dell’aspirante attrice Mia e Ryan Gosling, musicista jazz che rapisce il cuore della giovane dalle grandi speranze. La loro intesta storia d’amore si svolge sullo sfondo di una Los Angeles magica, mecca del cinema in cui tutto diviene possibile e gli studios hollywodiani ospitano leggende senza tempo. A raccontare con sguardo moderno quel mondo così suggestivo è l’occhio del regista e sceneggiatore Damien Chazelle.

La La Land ha già messo in tasca premi prestigiosi: 3 Critic’s Choice Awards,1 Critic’s Circle Awards, la Coppa Volpi per Emma Stone al Festival di Venezia 2016 e il Premio del pubblico al Toronto International Film Festival, oltre a ben 7 Golden Globe (Best Motion Picture – Musical or Comedy, Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy: Emma Stone, Best Director – Motion Picture, Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy: Ryan Gosling, Best Screenplay, Best Original Score – Motion Picture: Justin Hurwitz, Best Original Song – Motion Picture: City of Stars). E mentre il lungometraggio procede a grandi passi verso gli Oscar, anche la sua colonna sonora incassa un’importante candidatura: tra le 11 nomination ai BAFTA compare, infatti, anche quella quella per Best Original Music.

Di seguito la tracklist completa del disco: 1. Another Day Of Sun (La La Land Cast), 2. Someone In The Crowd (Emma Stone, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe), 3. Mia & Sebastian’s Theme (Justin Hurwitz), 4. A Lovely Night (Ryan Gosling, Emma Stone), 5. Herman’s Habit (Justin Hurwitz), 6. City of Stars (Ryan Gosling), 7. Planetarium (Justin Hurwitz), 8. Summer Montage / Madeline (Justin Hurwitz), 9. City of Stars (Ryan Gosling, Emma Stone), 10. Start A Fire (John Legend), 11. Engagement Party”(Justin Hurwitz), 12. Audition (The Fools Who Dream)(Emma Stone), 13. Epilogue (Justin Hurwitz), 14. The End (Justin Hurtwitz), 15. City of Stars (Humming) (Justin Hurwitz featuring Emma Stone).