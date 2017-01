Ritorno al Festival per Ron con ‘L’ottava meraviglia’. Il 6 marzo concerto al Teatro degli Arcimboldi

C’è anche un veterano come Ron sul palco del 67° Festival di Sanremo, in gara tra i Campioni con il brano L’ottava meraviglia di cui è co-compositore insieme a Mattia Del Forno (autore anche del testo), Francesco Caprara ed Emiliano Mangia. Settima volta all’Ariston, dove vinse nel 1996 con Vorrei incontrarti fra cent’anni, nella serata del giovedì, dedicata alle cover, Cellamare porta Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli.

E dopo la partecipazione alla kermesse, Ron torna dal vivo a teatro con uno speciale concerto-evento il 6 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La serata corona le oltre quaranta date de La forza di dire sì tour e nasce con la volontà di sostenere AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) cui sono devoluti anche tutti gli introiti del recente progetto discografico La forza di dire sì.

In programma originariamente per il 29 settembre 2016 e slittato alla primavera 2017, il concerto vede la partecipazione di ospiti, amici e colleghi di Ron già coinvolti nelle registrazioni dell’album. I biglietti per l’evento, prodotto da F&P Group, Colorsound e EventoMusica, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali. RTL 102.5 è radio partner ufficiale.