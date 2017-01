‘Il diario degli errori’: Michele Bravi e la grande occasione di Sanremo. In radio il duetto con Frances

Per nessun altro artista, forse, come per Michele Bravi il Festival di Sanremo rappresenta il grande punto di svolta. E non solo per una carriera iniziata sotto i riflettori di X Factor a soli 22 anni che, giunta a un momento di stanca, è ripartita un po’ in sordina tra YouTube e musica, ma anche per la stessa vita del giovane talento.

Michele è in gara nella sezione Campioni della kermesse con il brano Il diario degli errori che porta la firma di Alfredo Rapetti Mogol nel testo e quella di Federica Abbate e Giuseppe Anastasi alla composizione musicale. Per la serata dedicata alle cover Bravi ha scelto di portare La stagione dell’amore di Franco Battiato e attualmente è in radio con il singolo Don’t Worry About Me in duetto con l’artista internazionale Frances.