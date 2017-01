Giacca e cappello per uscire dalla comfort zone: Brunori Sas racconta l’album ‘A casa tutto bene’

A metà tra la rassicurazione e la domanda di circostanza in un incontro casuale, A casa tutto bene è il titolo del nuovo album del cantautore Brunori Sas, dal 20 gennaio per Picicca Dischi a tre anni dal precedente progetto Vol.3 – Il cammino di Santiago in taxi. Il progetto risuona di un’artigianalità della musica rara a trovarsi nelle produzioni di questi tempi e testimonia un lungo e stratificato lavoro sia nei testi sia nelle sonorità.

Rispetto al percorso dell’artista fino ad ora, A casa tutto bene racconta una virata dall’intimità del focolare domestico con la sua rassicurante atmosfera a ciò che sta fuori dalla porta, con uno sguardo che non trascura l’autobiografismo ma lo traspone su un piano di condivisibilità sociale. E allora ecco che quell’iconico attaccapanni con giacca e cappello sa di un rientro momentaneo: tutto è lì pronto a una nuova immersione nel mondo esterno, ma con quel sentimento di calore casalingo che è àncora e rifugio.

“Scrivere eleganti ballate sentimentali o ironici ritratti popolari, in questo momento storico, mi sembrava troppo comodo e forse poco onesto”, racconta Brunori che ha deciso di registrare il disco in una casa, una masseria del 1110, e ne ha affidato la produzione a Taketo Gohara. Al centro della trama musicale una miscela di ritmi italici ed elettronici su cui l’impianto orchestrale corrobora beat e synth mentre lo spaesamento del singolo di fronte alla quotidianità diventa il sentimento di un’intera generazione.

Qual è stato il punto di partenza di questo disco?

A casa tutto bene è nato in un periodo particolare, dopo la fine dello spettacolo Brunori Srl che affrontava il tema della responsabilità in chiave ironica. Lo show è stata la spinta per questo lavoro, perché la risposta del pubblico mi ha fatto capire che potevo dire certe cose secondo una visione del mondo senza l’ironia che di solito mettevo. Qui, l’ironia c’è, ma col contagocce ed emerge una maggiore amarezza, una nuova visione dell’umanità. Quindi, sono partito a scrivere sapendo cosa non volevo fare: ho aggiunto cose e ne ho tolte altre, sia musicalmente sia nei testi, e sono stato molto attento a non scivolare via dalla linea principale che avevo scelto.



Dal punto di vista della scrittura come hai lavorato?

È stato un percorso difficoltoso, perché rispetto al passato ho trattato le cose in maniera più immediata e spesso le canzoni suonano come un dialogo fra parti diverse di me stesso. In questo modo, però, viene meno l’espediente narrativo e molte volte anche il lieto fine. Parlare di attualità è scivoloso, perché ti puoi ficcare in punti di vista scontati o in discorsi da bar già sentiti. Ciò che mi ha dato coraggio è stato il fatto di costruire un disco che sa di affrontare le paure e, dall’altra, il fatto che sia un lavoro meno poetico o sentimentale, senza la ricerca di una chiave brillante o intelligente sempre e comunque. Mi sono messo nel mezzo: ho voluto esprimere la mia condizione entro l’attualità, un senso di spaesamento comune a tanti che porta a desiderare di guardare altrove.

In diverse canzoni, già nel titolo, parli di paure: quali sono?

A casa tutto bene contiene brani che hanno a che fare con le paure quotidiane e, insieme, con la tendenza a cercare riparo nella propria comfort zone; io stesso tendo a rifugiarmi in casa, guardando le cose in modo mediato e dipingendole, poi, in maniera migliore di quello che in realtà non siano. In generale, il fulcro del disco è la messa in discussione di ciò che mi fa stare tranquillo, della mia personale comfort zone.

Ci fai qualche esempio?

In un pezzo come La verità affronto sia le mie paure personali chee quelle collettive, a partire dalla paura della morte; ne L’uomo nero, invece, ci sono completamente io, racconto una condizione: sono partito dall’argomento attuale sulla deriva della paura, spesso verso gli stranieri, e narro la naturale amarezza che si vive oggi. Canzone contro la paura è, poi, una canzone sulle canzoni, su ciò che significano per me, mentre in Lamezia Milano racconto la tendenza a evitare ciò che ci spaventa.

Geograficamente, Lamezia – Milano rappresenta la rotta della tua vita: com’è il tuo rapporto con la città?

Quella traccia è un episodio di respiro rispetto alla linea generale dell’album, il momento più divertente del disco, che recupera un po’ il mio spirito solito. Nel testo emerge il mio disorientamento nell’essere in viaggio – tema che fornisce anche l’aggancio con tutte le altre tracce –, lo spaesamento tra campagna e metropoli. Di fronte a questo sentimento, ecco, la risposta diventa la settimana bianca! Per quanto mi riguarda, trovo Milano molto bella negli ultimi tempi, e lo ammetto con un certo dispiacere… (sorride, ndr). È stimolante, certo, ma non ci vivrei sempre, ho bisogno di starne lontano. Quando sono qui sembra tutto una giostra, ma i tempi per me stesso li ritrovo soprattutto a casa, a Lamezia.

Come avete lavorato sul piano degli arrangiamenti e dei suoni?

L’intenzione era di elaborare il suono rompendo lo schema della sala prove, lavorando con ciascun musicista singolarmente. A ognuno abbiamo chiesto di metterci del proprio su una base musicale che avevo creato io e questo processo ha generato molto materiale su cui siamo intervenuti con una scrematura. Taketo è riuscito, poi, a dare un’impronta precisa e internazionale ai brani: sulla base di una mia scrittura che, per abitudine o affinità personale, è molto radicata nell’italianità, il produttore ha dato alle tracce una veste che le fa uscire dai confini nazionali. Ho una certa tendenza al controllo e il fatto di essere geloso della mia opera mi ha costretto a mettere del mio anche nella produzione: ci sono stati tanti confronti, anche attriti, ma il risultato è come volevo che fosse. Non ho rimorsi né rimpianti.

Quali sono stati gli ascolti principali che hanno influenzato il disco?

Sicuramente Beck è stato uno dei riferimenti principiali, in particolare per la struttura armonica di Mornign Phase. Ma ci sono anche gli Other Lives, da cui abbiamo tratto un mood affine a quello che volevo creare, Sophia Stevens, Beirut, gli Arcade Fire…

Il primo singolo estratto è La verità: come è nato il videoclip?

Ho voluto giocare un po’ in modo che il video avesse una storia e non fosse semplicemente un video di playback. Mi sono innamorato di alcune serie TV, per cui abbiamo voluto creare un corto che rappresentasse la morte di alcune illusioni, l’amarezza della sconfitta. Il regista Giacomo Triglia ha realizzato al meglio l’idea che avevo in testa e mi pare che il video sia meglio addirittura della canzone.

Il tema delle illusioni si affianca a quello del rapporto con la memoria e con l’infanzia…

Sì, questi aspetti emergono soprattutto ne Il costume da torero, brano che fa da contraltare alla prima parte del disco e rientra in un’estetica che rimanda a Rodari. È un riassunto giocoso, come fosse una filastrocca, del senso del disco: al centro c’è la convivenza tra la parte disillusa e amara di me con la parte più viva, quella che coltiva le illusioni. Perché a volte bisogna uccidere le illusioni ma solo per crearne di nuove.

Dal 30 gennaio incontri gli studenti universitari in una serie di appuntamenti dal titolo All’università tutto bene mentre, dal 24 febbraio, torni sul palco: che idee hai per il live?

L’impresa maggiore è cercare di riportare un disco molto stratificato dal vivo e la cosa interessante è proprio cercare di riprodurne il mood, l’atmosfera generale: voglio mantenermi fedele ai suoni dando vita a un allestimento scenico. Molti, poi, mi chiedono se potrà mai tornare Brunori Srl e devo dire che la cose mi interessa, mi stimola a livello personale perché mi permetterebbe di comunicare alcune cose che dalle sole canzoni magari non arrivano. Mi piace l’idea di esplorare, di unire monologo e canzone, linguaggi diversi, dal plot di un video al fumetto… Vedremo.

Di seguito gli appuntamenti di Brunori Sas nelle università: 30 gennaio – Università di Siena, 1 febbraio – Università di Cassino, 2 febbraio – Università di Ancona, 3 febbraio – Università di Camerino, 6 febbraio – Università di Cosenza, 14 marzo– Università di Padova. La rotta Lamezia – Milano, per un po’ di tempo, viene sospesa; c’è un nuovo viaggio da affrontare.