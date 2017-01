Raige e Giulia Luzi: ‘Togliamoci la voglia’ è il duetto tra rap e pop che la coppia porta a Sanremo

Tra i debutti 2017 al Festival di Sanremo c’è anche quello della nuova coppia artistica formata da Raige e Giulia Luzi, in gara nella categoria dei Campioni con il duetto Togliamoci la voglia. “Galeotto” fu lo studio di Luca Chiaravalli dove i due giovani si sono incontrati e hanno iniziato a lavorare insieme guardando al palco dell’Ariston. Il brano nato dalla sintonia musicale tra l’anima più pop di Giulia e quella rap di Raige porta la firma dello stesso rapper piemontese insieme a Zibba, Antonio Iammarino e Luca Chiaravalli.

Fresco di debutto come autore per Tiziano Ferro – sua, infatti, la paternità della titletrack de Il Mestiere della vita -, Raige ha pubblicato a settembre 2016 l’album Alex che esce a breve anche in una versione con nuove tracce inedite in occasione della partecipazione alla kermesse musicale. Tra i successi più importanti tratti dal disco ci sono i singoli Il rumore che fa feat. Marco Masini e Domani (qui la nostra ultima intervista).

Di Giulia, invece, abbiamo parlato nell’estate 2016 grazie al singolo Un abbraccio al sole seguito nell’autunno scorso da Viversi in un attimo. Divisa tra carriera televisiva (“I Cesaroni”, “Un Medico in Famiglia” e “Tale e Quale Show”) e teatrale (“Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”), la Luzi ha debuttato nella discografia nel 2015 con L’amore che torna ed attualmente impegnata nella realizzazione di un album di prossima pubblicazione.