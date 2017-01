Marco Masini a Sanremo con ‘Spostato di un secondo’, dal 10 febbraio l’album. Le prime date live

Confermato tra i Campioni in gara alla 67a edizione del Festival di Sanremo, Marco Masini annuncia la pubblicazione di un nuovo album di inediti in uscita il 10 febbraio 2017. Il disco – su distribuzione Sony Music – contiene il singolo Spostato di un secondo che dà il titolo all’intero progetto e vanta la firma dello stesso Masini insieme a Zibba e Diego Calvetti (che ne è anche produttore). Per la serata di giovedì 9 febbraio, dedicata alla tradizione della canzone italiana, l’artista regala la propria interpretazione di Signor Tenente, brano dell’amico e collega Giorgio Faletti.

Dopo gli impegni in riviera, Masini parte in tour (produzione e organizzazione ColorSound) nei teatri il nuovo disco. Queste le prime date: 30 aprile – Montecatini (PT), Teatro Verdi; 3 maggio – Ancona, Teatro Duse; 5 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica – Santa Cecilia, 7 maggio – Milano, Linear Ciack, 9 maggio – Pescara, Teatro Massimo; 10 maggio – Firenze, Obihall; 13 maggio – Torino, Teatro Colosseo; 14 maggio – Pisa, Teatro Verdi; 20 maggio – Brescia, Palabanco.

Per Masini, quella a Sanremo sarà l’ottava volta in gara, dopo il debutto nel 1990 per la Sezione Novità, in cui vinse con Disperato. Da allora Marco è tornato sul palco della kermesse in qualità di Campione con Perché lo fai (terzo posto nel 1991), Raccontami di te (2000), L’uomo volante che vinse nel 2004, Nel mondo dei sogni (2005) e L’Italia (2009). Ultima partecipazione in ordine di tempo nel 2015 con Che giorno è.