Lodovica Comello tra musica, cinema e tv. A Sanremo debutta con il brano ‘Il cielo non mi basta’

Il suo è di certo il nome più internazionale tra quelli degli artisti in gara al 67° Festival di Sanremo, con alle spalle una carriera maturata fin dall’adolescenza. Lei è Lodovica Comello, Francesca nella serie tv Disney Violetta in cui la friulana classe 1990 ha debuttato nel 2011 e ha recitato per due anni dopo il trasferimento in Argentina.

Rientrata ormai in Italia, la giovane porta all’Ariston l’inedito Il cielo non mi basta (testo e musica di Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo) mentre nella serata delle cover si cimenta con un pezzo complesso come Le mille bolle blu di Mina.

Artista piena di talento, capace di districarsi tv e cinema, Lodovica ha debuttato da solista nel 2013 con l’album Universo, seguito due anni dopo da Mariposa. Ma il grande pubblico italiana la conosce soprattutto come volto di Italia’s Got Talent (Sky) e Kid’s Got Talent (TV8) e come conduttrice disinvolta di Singing in The Car, quiz musicale ambientato in auto per il quale è già stata confermata anche nella nuova stagione. Il suo ultimo impegno in ordine di tempo è stato per il grande schermo nel film di Fausto Brizzi Poveri ma Ricchi al fianco di Christian De Sica ed Enrico Brignano, uscito nelle sale il 15 dicembre 2016.