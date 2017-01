Elodie sul palco del Festival con ‘Tutta colpa mia’. E il 26 aprile il debutto live all’Alcatraz, biglietti

Dalla scuola di Amici al Festival di Sanremo il passo è stato (abbastanza) breve per la talentuosa Elodie che, dopo aver aperto alcuni concerti dell’Adesso Tour di Emma, calca il palco del Teatro Ariston portando il brano Tutta colpa mia (Universal Music), scritto dalla stessa Marrone con Pollex, Angiuli e Cianciola. Ne firmano, invece, la produzione musicale Luca Mattioni ed Emma.

«Non so come contenere l’emozione e la mia felicità – così commenta Elodie sui suoi social – so solamente che si è avverato il sogno che coltivavo sin da bambina. Con Sanremo è nata la mia passione per la musica. Grazie di cuore a Carlo Conti e non vedo l’ora di farvi sentire Tutta colpa mia!». Elodie è diretta a Sanremo dal Maestro Fabio Gurian e, per la serata dedicata alla storia della musica italiana, la giovane artista ha scelto di presentarsi con una versione inedita di Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante.

Sanremo è la prova del nove prima di salire su un’altro palco importante, quello dell’Alcatraz di Milano sul quale la nuova stella del pop si prepara a salire come assoluta protagonista del suo primo live il prossimo 26 aprile. I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di giovedì 19 gennaio, acquistabili sul sito TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendite abituali (info: fepgroup.it). Radio 105 è radio media partner ufficiale dello show.