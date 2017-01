Tutta “colpa” di Mariah Carey: la carriera di Francesca Maria, da coreografa delle star a primadonna. Intervista

Dale Dale. Bastano queste due paroline per far pronunciare un solo nome, quello di Francesca Maria, la voce che da qualche tempo è colonna sonora ufficiale per tutti gli zumba addicted in ogni angolo del mondo. Italiana residente a New York, cresciuta con il pallino della danza inseguendo gli stage più prestigiosi nel Belpaese, Francesca ha deciso di staccare il suo biglietto per il successo poco più che maggiorenne.

Così ha avuto inizio una carriera che conferma il vessillo a stelle e strisce dell’American Dream, quel sogno che si realizza a patto di viverlo con costanza, dedizione e sacrificio. Mariah Carey, George Michael, Ricky Martin e Jay-Z sono alcuni degli artisti con i quali Francesca ha lavorato come ballerina professionista e coreografa.

Ma il suo spirito creativo sente di aver bisogno di qualcosa in più, di quel passo – breve eppure rischioso – dalla seconda alla prima fila, da protagonista. Oggi, Francesca fa scatenare i fan in tutto il pianeta con i suoi ritmi trascinanti e il suo recente singolo The Bombay al fianco del produttore Drooid segna il suo ingresso nella famiglia Sony.

Francesca, hai chiuso il 2016 con il tuo primo singolo per Sony Music, The Bombay: come sei approdata alla major e come è avvenuto questo incontro?

Innanzitutto non me l’aspettavo! Io e il mio produttore Drooid avevamo questo pezzo da qualche mese ma volevamo qualcosa di speciale, quindi ho preparato il progetto sapendo cosa avevo in mente: volevo fare un video che rappresentasse un po’ la pazzia del brano, le culture che sono in questa musica. Una volta pronto il tutto, lo abbiamo inviato a Sony, ma senza aspettarci nulla… Invece, immediatamente c’è stata questa a risposta positiva: la casa discografica ha accettato la sfida di un brano pazzo! È stata una bellissima soddisfazione e insieme una sorpresa, ora sono curiosa di vedere che cosa porterà il nuovo anno e siamo impegnati a far conoscere la canzone in giro per il mondo.

A proposito di culture che il brano raccoglie, quali sono le influenze principali che hai voluto far risuonare in The Bombay?

A me piace tantissimo la fusione nella musica. Viaggio molto, vivo a New York e sono sempre a contatto con persone di tante culture diverse, ho amici che parlano lingue differenti e sono costantemente a stretto contatto con varie realtà. Anche nella musica, quindi, amo unire ritmi di culture diverse ed era parecchio tempo che volevo fare qualcosa con i suoni indiani perché hanno quell’allegria e quell’energia che non sai bene cosa siano ma ti fanno venire subito voglia di ballare. Ho voluto creare una simbiosi tra musica indiana, atmosfere latine – in questo caso il reggaeton – e i suoni europei. Così è nato The Bombay.

Come avete lavorato in studio?

Io e il mio produttore abbiamo iniziato da zero e prima di tutto abbiamo studiato, in modo da rispettare la cultura originale. Siamo partiti dagli strumenti tradizionali di quella musica e dai loro significati, con una full immersion nei suoni più tipici; è stato molto interessante, abbiamo imparato tantissimo. Per esempio, nel ritornello di The Bombay il flauto pazzo che sentite è uno strumento tipico della cultura punjabi, si chiama shehnai, e viene usato in occasione delle feste e dei matrimoni. Rappresenta qualcosa di importante.

E che tipo di riscontro avete avuto da quei Paesi?

Guarda, è una soddisfazione vedere che Sony India sta supportando il progetto, questo per noi è molto importante.

Prima di The Bombay però c’è un lungo percorso artistico nella tua carriera: quali sono state le tappe che ti hanno portato qui oggi?

Ho cominciato come ballerina professionista negli USA per caso: io volevo farlo in Italia – dove ho vissuto e studiato fino a 19 anni –, ma mi è capitato un grosso contratto lavorativo oltreoceano e da lì ho iniziato. Come dico sempre non mi sono mai trasferita negli Stati Uniti, piuttosto mi ci sono ritrovata grazie a una grande opportunità di lavoro, il tour mondiale di Mariah Carey. Dopo di lei sono venuti tanti altri artisti, da Whitney Houston a Jay-Z e George Michael; ho fatto tanta esperienza dietro all’artista, laddove il ballerino ha il compito di aiutarlo ad avere un impatto più forte sul palco.

Successivamente ho sentito il bisogno di crescere, di voler dire anche io qualcosa in più, ma anche lì ho iniziato sempre per gioco. Mi trovavo in Marocco, dove avevo un contratto di lavoro per la famiglia reale che mi lasciava molto tempo libero; un giorno, grazie ad amici musicisti, ho registrato in studio la demo di una cover che ho poi fatto ascoltare a un produttore americano. E lui ha pensato che ci fosse del potenziale da sviluppare: ho lavorato per trovare il mio sound, la mia voce, per capire chi fossi dal punto di vista musicale.

E come sei arrivata a essere primadonna della Zumba?

Dopo il mio primo singolo andato in radio negli USA, ho iniziato io stessa a scrivere, una cosa che non pensavo di essere in grado di fare. Quando mi sono trovata alle strette, senza qualcuno che scrivesse per me, per portare avanti la mia musica mi sono detta “Ok, scrivo io!”. Così Ho scoperto una delle mie passioni più grandi, quella per il songwriting, tanto che scrivo anche per altri artisti. Ho conosciuto Drooid, il mio attuale produttore, con cui ho virato su un genere più ballabile, più europeo e internazionale. Con lui è nata Dale Dale, singolo che Zumba Fitness ha poi scelto ufficialmente: in poco tempo la mia musica è arrivata a essere ballata in 185 Paesi! È stato bellissimo trovare online video di persone dall’Africa, dall’America, dal Giappone, dalle Filippine che danzano sulle mie canzoni.

Ma perché, a tuo parere, la Zumba piace così tanto?

Credo che a rendere Zumba così speciale sia il fatto che abbia fatto capire quanto il ballo sia qualcosa di accessibile. Hanno creato un format che permette a tutti di fare esercizio con la danza, in modo semplice e divertente; così, anche chi non pensava di poter ballare si è ritrovato a fare passi di danza facili con i quali divertirsi, perdere peso e trovare anche un gruppo di persone con cui entrare in relazione.

Hai lavorato come coreografa e ballerina per le maggiori star: che cosa hai imparato da loro?

Ho imparato davvero tanto e il mio punto di forza è sempre stato quello di saper osservare. La cosa più importante che ho imparato è che l’umiltà è la dote maggiore, perché i grandi artisti sono anche i più umili, quelli che entrando in sala prove salutano tutti. Ecco, quelli per me sono i veri artisti e non a caso sono anche quelli che hanno maggiore longevità di carriera.

Hai qualche aneddoto o ricordo particolare che ci vuoi raccontare?

Ce ne sono tanti, perché negli anni in cui ho ballato come professionista mi sono trovata a contatto con artisti che per me erano idoli e ci sono state occasioni in cui in prima fila, dal palco, vedevo big come Madonna. Ricordo in particolare una sera in cui ero a New York per i VMAs e stavo per salire sul palco insieme a Jay-Z; eravamo nel backstage pochi minuti prima della performance e l’ansia era alta perché era un evento live. A un certo punto mi sbatte contro qualcuno, mi giro ed era Prince, da sempre il mio idolo. Mi sono sentita mancare!

Quali sono i progetti che hai in cantiere al momento?

Devo dire che The Bombay ha dato vita a un bel fermento internazionale e ho già un po’ di date programmate per il mio tour, a partire dalla Russia, dove stanno anche preparando un flash mob sulla Piazza Rossa. Girerò per il mondo con diverse tappe e sarò presto in Italia; nel frattempo, sto lavorando anche a nuova musica, quindi arriveranno altri singoli.

La tua carriera è partita ai massimi livelli e si mantiene tale, ma hai mai avuto un piano B?

Ogni volta che ci penso, mi accorgo che sono arrivata dove sono oggi perché ho sempre rischiato. Ho sempre seguito il sesto senso, l’istinto. Ci sono dei piani B, ma la verità è che se ne stanno in fondo all’alfabeto… sono piuttosto piani Z.