‘Portami via’ è il brano che Fabrizio Moro porta a Sanremo. Dal 10 marzo il nuovo album poi i live

Quello di Fabrizio Moro sul palco del Festival di Sanremo 2017 è un ritorno, oltre che gradito, anche molto atteso, almeno fin dalla sua ultima partecipazione tra i Campioni nel 2008, seguita dalla sua presenza alla kermesse in veste di autore. Cantautore, chitarrista e musicista, Moro ha da poco festeggiato i 20 anni di carriera e si prepara a portare all’Ariston l’inedito Portami via – che lui stesso firma -, contenuto nel suo nuovo album d’inediti Pace (Sony Music Italy), atteso per il 10 marzo.

Per la serata dedicata alle cover, l’artista romano ha scelto, invece, di omaggiare la tradizione italiana attraverso una versione inedita del successo La leva calcistica della classe ‘68 di Francesco De Gregori. Ma l’impegno rivierasco è per Fabrizio solamente il primo di una serie di appuntamenti dal vivo con in primavera presenta il nuovo progetto; queste le date: 20 aprile – Milano, Fabrique; 26 maggio – Roma, Palalottomatica. I biglietti per i concerti sono in prevendita tramite il circuito TicketOne da lunedì 23 gennaio.