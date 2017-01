Nuovi sold out per Mannarino che raddoppia a Milano, Bologna e Torino. Il calendario aggiornato

Apriti Cielo, il nuovo album di Mannarino, si conferma successo annunciato. A meno di una settimana dalla release del disco – pubblicato il 13 gennaio –, il cantautore aggiunge tre nuovi sold out al tour con cui il progetto prenderà forma sui palchi di tutta Italia. Così, al tutto esaurito al Palalottomatica di Roma (25 marzo), già raddoppiato con lo show della sera successiva, si aggiungono Milano, Bologna e Torino che aggiungono ciascuno un secondo appuntamento.

Con oltre 35mila biglietti ,l’Apriti Cielo Tour è stabile nella classifica ufficiale di Ticketone tra gli artisti più venduti. Di seguito il calendario aggiornato: 25 e 26 marzo – Roma, Pala Lottomatica, 28 marzo e 21 aprile (NUOVA DATA) – Bologna, Estragon, 31 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum, 1 aprile – Padova, Gran Teatro Geox, 3 e 4 (NUOVA DATA) aprile – Milano, Fabrique, 6 e 13 (NUOVA DATA) aprile – Torino, Teatro della Concordia, 8 aprile – Pescara, PalaSport Giovanni Paolo II, 10 aprile – Napoli, Casa della Musica. E in attesa di ascoltarlo nei palazzetti, i fan di tutto il Paese possono incontrare Mannarino durante un intenso instore tour (qui tutte le date).

Lo spettacolo che porta Mannarino nei palasport nasce da un’idea dello stesso Alessandro, sviluppata e disegnata da Cromantica, Fabiana Zanardi ed Edoardo Patanè con il supporto di LemonAndPepper; a curare, invece, l’allestimento illuminotecnico è Nicola Tallino, con impianti audio, luci e proiezioni forniti da Agora.

I biglietti per le nuove date di Milano, Bologna e Torino sono in vendita da giovedì 19 gennaio ore 10 online su TicketOne (www.ticketone.it) e da lunedì 23 gennaio ore 10 nei punti vendita autorizzati. Per i disoccupati e i bambini di età inferiore ai 10 anni è disponibile in tutti i punti vendita TicketOne da lunedì 23 gennaio un numero limitato di biglietti al prezzo ridotto di €10,00 (+ d. d. p.). L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.