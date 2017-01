La musica del Festival di Sanremo 2017: le canzoni e le cover dei Campioni e delle Nuove Proposte

Per prepararsi per bene alla kermesse sanremese, ecco l’elenco completo dei 22 Campioni e delle 8 Nuove Proposte (6 da Sanremo Giovani e 2 da Area Sanremo) di Sanremo 2017; per ciascun si indica titolo dell’inedito e della cover del giovedì sera, con i relativi autori di testo e musica.

CAMPIONI Al Bano Di rose e di spine (Testo: Maurizio Fabrizio / Musica: Maurizio Fabrizio, Katia Astarita) – cover: Pregherò di Adriano Celentano; Alessio Bernabei Nel mezzo di un applauso (Testo: Roberto Casalino / Musica: Dario Faini, Roberto Casalino, Vanni Casagrande) – cover: Un giorno credi di Edoardo Bennato; Bianca Atzei Ora esisti solo tu (Testo e musica: Francesco Silvestre) – cover: Con il nastro rosa di Lucio Battisti; Chiara Nessun posto è casa mia (Testo e Musica: Niccolo’ Verrienti, Carlo Verrienti) – cover Diamante di Zucchero; Clementino Ragazzo fuori (Testo: Clementino, Marracash / Musica: Shablo, Zef) – cover Svalutation di Adriano Celentano.

Elodie Tutta colpa mia (Testo: Emma Marrone, Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola / Musica: Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola) – cover Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante; Ermal Meta Vietato morire (Testo e Musica: Ermal Meta) – cover Amara terra mia di Domenico Modugno; Fabrizio Moro Portami via (Testo: Fabrizio Mobrici / Musica: Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli) – cover La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori; Fiorella Mannoia Che sia benedetta (Testo: Amara, Salvatore Mineo / Musica: Amara) – cover Sempre e per sempre di Francesco De Gregori; Francesco Gabbani Occidentali’s Karma (Testo: Fabio Ilacqua, Francesco Gabbani, Luca Chiaravalli / Autori Musica: Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Luca Chiaravalli) – cover Susanna di Adriano Celentano.

Gigi D’Alessio La prima stella (Testo e Musica: Gigi D’Alessio) – cover L’immensità di Don Backy; Giusy Ferreri – Fa talmente male (Testo: Roberto Casalino / Autori Musica: Takagi, Ketra, Roberto Casalino, Paolo Catalano) – cover Il Paradiso di Patty Pravo; Lodovica Comello Il cielo non mi basta (Testo e Musica: Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo) – cover Le mille bolle blu di Mina; Marco Masini Spostato di un secondo (Testo e Musica: Marco Masini, Diego Calvetti, Zibba) – cover Signor Tenente di Giorgio Faletti; Michele Bravi Il diario degli errori (Testo: Alfredo Rapetti Mogol / Musica: Federica Abbate, Giuseppe Anastasi) – cover La stagione dell’amore di Franco Battiato; Michele Zarrillo Mani nelle mani (Testo e Musica: Michele Zarrillo, Giampiero Artegiani) – cover Se tu non torni di Miguel Bosé.

Nesli e Alice Paba Do retta a te (Testo: Francesco Tarducci / Autori Musica: Francesco Tarducci, Orazio Grillo) – cover Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano; Raige e Giulia Luzi Togliamoci la voglia (Testo e Musica: Alex Andrea Vella, Sergio Vallarino, Antonio Iammarino, Luca Chiaravalli) – cover C’era un ragazzo che come me di Gianni Morandi; Ron L’ottava meraviglia (Testo: Mattia del Forno / Musica: Ron, Mattia Del Forno, Emiliano Mangia, Francesco Caprara) – cover Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli; Paola Turci Fatti bella per te (Testo e Musica: Paola Turci, Giulia Anania, Davide Simonetta, Luca Chiaravalli) – cover Un’emozione da poco di Anna Oxa; Samuel Vedrai (Testo: Samuel Umberto Romano / Musica: Samuel Umberto Romano, Riccardo Onori, Christian Rigano) – cover Ho difeso il mio amore dei Nomadi; Sergio Sylvestre Con te (Testo: Giorgia Todrani / Musica: Sergio Sylvestre, Stefano Maiuolo) – cover Vorrei la pelle nera di Nino Ferrer.

NUOVE PROPOSTE Braschi Nel mare ci sono i coccodrilli (Testo: Federico Braschi / Musica: Federico Braschi, Massimo Marches); Francesco Guasti Universo (Testo: Francesco Guasti, Franscesco Musumeci, Francesco Ciccotti / Musica: Francesco Guasti); Lele Ora mai (Testo: Raffaele Esposito, Rory Di Benedetto, Rosario Canale / Musica: Raffaele Esposito); Leonardo Lamacchia Ciò che resta (Testo e musica: Gianni Pollex, Mauro Lusini); Maldestro Canzone per Federica (Testo e musica: Antonio Prestieri); Marianna Mirage Le canzoni fanno male (Testo e musica: Giuseppe Rinaldi, Francesco Bianconi); Tommaso Pini Cose che danno ansia (Testo: Andrea Francesca Dall’Ora, Tommaso Pini / Musica: Andrea Francesca Dall’Ora, Tommaso Pini, Andrea Amati); Valeria Farinacci Insieme (Testo e musica: Giuseppe Anastasi).