Gigi D’Alessio e la sua sesta volta a Sanremo. ‘La prima Stella’ anticipa il nuovo album dal 24 febbraio

Durante la sua carriera ha calcato il palco del Teatro Ariston anche in veste di super ospite (era il 2007), ma per la 67a edizione del Festival della Canzone Italiana Gigi D’Alessio ha deciso di tornare in gara tra i Campioni. E lo fa portando il brano La prima Stella, di cui firma testo e musiche, sotto la direzione del Maestro Adriano Pennino. L’inedito fa parte del nuovo album del musicista 24/2/67 (GGD Edizioni Srl/Sony Music) atteso per il prossimo 24 febbraio, proprio nel giorno del suo cinquantesimo compleanno.

Il testo che D’Alessio ha scritto è un racconto sul filo dell’amore, della memoria, del desiderio di fermare il tempo e la voglia di andare avanti. Il filtro, e insieme escamotage narrativo, è un oggetto tanto comune quanto prezioso come può esserlo una fotografia. «Come le immagini di un film, frammenti di vita che scorrono e si lasciano guardare, contemplare, senza che noi possiamo afferrarli, così quel ricordo che resta intatto, nel suo essere materiale, non è più nostro – racconta l’artista napoletano – Questo è in parte il dramma di una fotografia: ricrea un istante ma lascia l’amara consapevolezza che non possiamo più viverlo. Possiamo definirlo “nostro” perché lo abbiamo vissuto, ma allo stesso tempo lo abbiamo perso, nello scorrere del tempo».

L’album in via di pubblicazione contiene dieci inediti, oltre a La prima Stella e alla cover de L’immensità di Don Backy e Mogol, il brano con cui Gigi si esibisce a Sanremo in occasione della serata dedicata alla tradizione musicale italiana; per l’occasione, D’Alessio ha lavorato su complesso arrangiamento in 5/4 che regala una versione inedita dell’amato successo.