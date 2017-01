The Vamps: dal 20 gennaio in radio ‘All Night’, il singolo da oltre 40 milioni di stream nel mondo

Dopo aver collezionato oltre 40 milioni di stream in tutto il mondo, conquistandosi la Top30 della Global Spotify Chart e la Top 20 in UK, All Night sbarca nelle radio italiane venerdì 20 gennaio. Primo assaggio del terzo disco dei The Vamps atteso per quest’anno, il pezzo è firmato dai ragazzi della band – Bradley Will Simpson, James McVey, Tristan Evans e Connor Ball – insieme a Dj Frank E, John Mitchell e Danny Magic mentre il produttore è il norvegese MATOMA.

Ad accompagnare All Night, un video già online che in poco tempo ha superato 11 milioni di views incontrando l’apprezzando del pubblico in tutto il mondo. Anche l’Italia ha avuto modo di tendere l’orecchio a questa hit entrata di diritto nella Top50 di Spotify; e in attesa che si esibiscano dal vivo anche nel Belpeaese, i fan festeggiano il Disco Multiplatino e oltre 10 milioni di copie vendute con i 5 singoli pubblicati nei mesi scorsi.