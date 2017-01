Stelle e Musica: Dagmar’s Collective presenta il suo nuovo Album “Find A Way” al Planetario di Milano. Venerdì 20 gennaio ore 21.00

Grazie alla collaborazione tra Groove It e LOfficina del Planetario di Milano, le serate osservative si fondono in armonia con la musica. Artisti ed autori di Groove It, faranno da sfondo musicale ad alcune delle conferenze del Planetario. Per scoprire quando ed il programma completo, segui la pagina Facebook di Groove It o la pagina dedicata agli eventi de LOfficina del planetario.

Un modo nuovo ed originale per poter offrire di più a chi è già innamorato del planetario e per avvicinare molti giovani ed appassionati di musica a questo luogo, unico e magico nel suo stile.

Venerdì 20 gennaio ore 21.00 “Dalle nebulose alle supernove”, ingresso 5,00 Euro.

E’ curioso pensare che, quasi come fossero viventi, anche le stelle nascono e muoiono, eppure è ciò che accade. Per l’uomo è impossibile assistere all’intera vita di una stella, ma basta saper osservare a fondo il cielo di questa notte, per riuscire a ricostruire la loro storia e il destino che le attende. Conferenza a cura di: Alessia Cassetti – Associazione LOfficina. Musica: Dagmar’s Collective – Find A Way (produzione Groove It): Dagmar Segbers alla voce, Emilio Foglio alla chitarra, Michele Fazio al piano, Sandro De Bellis alle percussioni e Piero Orsini al contrabbasso.

Musica e astronomia insieme protagoniste, vi aspettiamo in questa serata al planetario per emozionarvi e stupirvi con Dagmar’s Collective, un progetto musicale che nasce all’inizio del 2012 ed è ideato dalla cantante tedesco/olandese Dagmar Segbers insieme al chitarrista produttore Emilio Foglio ed al pianista Michele Fazio.

L’idea originale dei tre musicisti è quella di coniugare differenti lingue e idiomi musicali attraverso il calore delle sonorità jazz e folk ed i colori dei ritmi sud-americani. Per la realizzazione dell’ultimo album Find a way, prodotto da Groove It, si uniscono il contrabbassista Piero Orsini e le sonorità delle percussioni del musicista Sandro De Bellis. La band così composta propone brani originali che spaziano in modo originalissimo tra il pop acustico, jazz, latin e soul senza mai perdere la propria personalità pur mantenendo un sound unico. Info sulla Band e sui prossimi eventi: Dagmar’s Collective. Sei interessato ad avere ulteriori informazioni in merito a questo evento contattaci al 02/88463340 oppure scrivi una mail a info@grooveit.it.

#iostocongrooveit