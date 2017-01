Si intitola ‘Girotondo’ il nuovo album di inediti di Giusy Ferreri, all’Ariston con ‘Fa talmente male’

Si intitola Girotondo ed esce il prossimo 3 marzo per Sony Music: è il nuovo album di inediti della carismatica Giusy Ferreri, in gara tra i Campioni della 67a edizione del Festival di Sanremo con Fa talmente male. A firmare il brano con cui la cantate torna in riviera è Roberto Casalino sulla musica di Takagi e Ketra insieme a Paolo Catalano; Fabrizio Ferraguzzo ne cura, invece, la produzione.

La partecipazione al festival rappresenta solo il primo dei prossimi impegni dell’arista che ad aprile sarà sul palco con Anteprima Live 2017, due concerti- evento a Roma e Milano per presentare dal vivo i brani contenuti nel nuovo album e i suoi successi amati. Queste le date: 4 aprile – Roma, Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi) e 12 aprile – Milano, Teatro Nuovo.

I biglietti saranno disponibili in prevendita da mercoledì 21 dicembre su TicketOne, tramite i circuiti di vendita e nelle prevendite abituali autorizzate. Organizzazione F&P Group, RTL 102.5 media partner.