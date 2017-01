‘Nessun posto è casa mia’: Chiara torna al Festival e pubblica un nuovo album, fuori il 24 febbraio

Dalle foto e dai video che pubblica in rete, Chiara sembra emanare una luce nuova, più calda o forse solo più matura. Spontanea lo è sempre stata, ma nelle ultime clip l’artista veneta racconta una sicurezza ormai acquisita pienamente e non nasconde nulla di ciò che le passa per la testa. E la voce che ha incantato il pubblico di X Factor torna in questo 2017 a Sanremo con il brano Nessun posto è casa mia, scritto da Niccolò e Carlo Verrienti e prodotto da Mauro Pagani.

Dopo aver partecipato alla kermesse nel 2015, la Galiazzo calca nuovamente il palco dell’Ariston cantando la propria ripartenza e raccontando un ritorno alle radici, agli affetti e ai ricordi che hanno il sapore di casa. La canzone dà anche il titolo al terzo album in studio che Chiara pubblica il prossimo 24 febbraio per Sony Music. Un nuovo viaggio può iniziare.