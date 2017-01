Lowlow canta la sua ‘Redenzione’: «Ho smesso di gridare al mondo che sono un artista e lo sto diventando». Intervista

Da Giulio Elia a Lollo a lowlow: sta tutta su questa linea retta l’identità di un artista del rap che lungo tali coordinate si muove zigzagando da quando era piccolo. Tra letteratura e gergo, disagio e spirito di sacrificio, lingua affilata come una lama e flow schietti a tratti spocchiosi, lowlow non disegna quadri musicali, ma a mo’ di Jackson Pollock nella pittura getta le sue rime su una tela tutta da riempire con un istinto scuro quasi di sopravvivenza. A sé e al mondo.

Romano, classe 1993, questo giovane dall’aria arrabbiata e con una voglia di rivalsa coltivata nel tempo, è un paroliere 2.0 che si è formato nel mondo dell’hip hop a pane ed Eminem. Sulla scena dal 2006, ha alle spalle mixtape e collaborazioni con cui ha maturato un mondo sonoro e personale che l’album d’esordio Redenzione (Sugar) aiuta ad approfondire. Se dovessi abbinare a un colore a questo lavoro sarebbe senza dubbio un porpora cupo: non è nero ma non è neanche rosso, è atre ma ha una sfumatura di vita, è lo scuro del sangue e insieme raccoglie una disperazione che grida.

E se lowlow urla e denuncia, rivendicando il diritto a farsi ascoltare, altre volte invece sussurra, nell’ombra, dove si annidano fobie e ansie. Le undici tracce del progetto sono un’immersione nei paradossi, nelle paranoie, nelle paure e nelle speranze di un ragazzo di oggi, portavoce sulla scena di un malessere – quello dell’incomunicabilità in una società che propaganda la comunicazione globale – in cui almeno una generazione non fatica a riconoscersi.

Solo il taglio ironico e la nota di cinismo che serpeggia nei testi riescono a rendere sopportabile quel colore scuro che adombra e investe la vita. Eppure un’esile lama di luce si intravede in qualche momento di giocosità nei versi, che si rincorrono con ritmo incalzante: in fondo, per sopravvivere, dobbiamo per pensare che se esiste il male dovrà pure esserci almeno un po’ di bene.

Il 2017 si apre con il tuo primo album ufficiale da solista, Redenzione, per Sugar. Come è nato il disco?

Il progetto nasce da una serie di concept, non quindi da rime ma da alcune idee di canzoni che avevo già molto chiare in testa. La mia identità artistica è legata all’mc e al rap, senza però fanatismo piuttosto come viaggio alla Kendrick Lamar o alla Eminem, tra incastri, giochi di parole e virtuosismi alla ricerca della rima perfetta. Credo nelle cose fatte bene, nel portare i tecnicismi a più persone possibile e credo che oggi anche l’Italia abbia una maturità di mercato tale per cui porsi in maniera innovativa con materiale ben fatto possa far raggiungere risultati pazzeschi.

Come descriveresti questo lavoro?

Volevo fare un album strettamente rap, in cui rappassi all’ennesima potenza ma senza parlare esclusivamente di rap ai rapper. Parlo di vita, di ragazzi, o meglio parlo sempre di me con la presunzione di arrivare a un pubblico molto vasto, per far apprezzare le mie rime qualitativamente anche a chi non conosce i crismi di un preciso genere. In fondo, è un po’ come nell’arte visiva: anche se non si è esperti di Van Gogh, di fronte a un suo quadro non si può non riconoscerne l’unicità del disegno. Non c’è un codice per fare l’artista; personalmente sono molto ambizioso e cerco sempre l’innovazione, non mi piace restare fermo.

Il titolo di questo progetto ha un peso specifico notevole: da chi o da cosa cerchi redenzione? Pensi di averla raggiunta?

Devo dire che oggi la vedo, la mia vita è cambiata tanto. È una redenzione artistica, in realtà, e infatti parlo sempre molto di arte, che per me è staccata dalla vita quotidiana. Da quando ho tredici anni non faccio altro che rap con la voglia di affermare la mia esistenza come rapper, per questo ho iniziato a strillare al mondo il mio messaggio non pensando ad altro che alla musica. Ma le cose sono cambiate a mano a mano: oggi, forse, non ho più bisogno di diventare un manifesto ambulante, di urlare, e posso concentrarmi sulle cose più profonde che ho dentro di me. Quello che ho da dire lo dico nelle mie canzoni. È redenzione anche per questo, ho smesso di gridare al mondo che sono un artista e lo sto diventando.

I testi delle tue canzoni tendono a oscillare tra grandi poli opposti, solitudine e società, passato e futuro, ma soprattutto il bene e il male: che cosa rappresentano per te e quando li hai incontrati nella vita?

Prima che uscisse Ulisse ho riflettuto a lungo su questo. Sono ambizioso, voglio arrivare e, da titanista romantico quale sono, ho sempre visto come nobile il compromesso per cui sacrificare la vita in cambio del divenire l’artista perfetto e fare più di tutti, mi pareva un prezzo da pagare imprescindibile. Quando l’obiettivo è arrivare, a un certo punto emerge una domanda etica: è il cinesino del karma a portarti avanti o è quanto meni? Passerei sopra qualsiasi cosa per arrivare dove è giusto che io arrivi ed è una convinzione che ho maturato completamente da solo, autosuggestionandomi anche con la mia stessa rabbia e ispirandomi al cinema.

Sono molto idealista in quello che faccio; non vengo da un mondo difficile – la mia è una famiglia di intellettuali –, sono difficile e severo io stesso verso me e gli altri. Il mio muovermi sempre tra il bene e il male nasce dal fatto che il mio fine è arrivare e quindi dal chiedermi su cosa dover far leva, senza che questo, però, mi ossessioni. Sono così, un po’ alla Dostoevskij: faccio sofismi su tutto e vedo il dualismo in ogni cosa.

Accennavi al fatto che nei tuoi testi parli molto di te ed effettivamente, all’ascolto, le tue canzoni sono fortemente autobiografiche eppure rispecchiano tante storie di oggi: come si è svolto il processo di scrittura per Redenzione?

Per me scrivere è il problema minore, vivo nella scrittura. Questo disco è nato completamente a Milano in un contesto molto spontaneo ma a un livello più alto rispetto al passato, circondato da professionisti con cui mi sono confrontato tanto. Sono sempre stato tranquillo per quanto riguarda la scrittura e non scrivo mai gettando sul foglio le parole: quando è il momento di fare un capolavoro allora nasce il testo perché è giusto che sia così.

Quindi il passaggio a una major come Sugar non ha intaccato la sincerità del processo creativo?

No, e questo perché mi immagino tutto questo da quando ero ragazzino. La mia vita è stata programmata fino all’uscita di questo album, che doveva essere esattamente così come è. Non sai quante volte ho immaginato questo momento sotto la doccia! Ci pensavo da sempre, da quando stavo sui banchi di scuola a fare i compiti di matematica. Firmando con Sugar non mi sono mai fatto il problema di quello che sarebbe stato giusto o meno dire.

Come sei arrivato in Sugar?

Ci siamo incontrati, diciamo. Io mi stavo guardando incontro e devo dire che il brano La solitudine del numero uno per la colonna sonora del film Zeta mi ha aiutato tanto ad aprirmi: ha fatto vedere una parte di me che la stessa discografica mi sta facendo sviluppare molto. C’è tanto lavoro dietro e mi trovo molto bene in questa realtà.

Produttore di Redenzione è Fausto Cogliati: come avete lavorato?

Abbiamo lavorato benissimo insieme, lui è bravissimo. Mi ha fatto migliorare tecnicamente e mi ha aiutato tantissimo anche in previsione dei dj set; prima tendevo a legare l’interpretazione della strofa, che per me è importantissima con i suoi toni e cambi vocali, allo spingere, strillare con la voce. Invece, è tutt’altro e ho imparato che dicendo una cosa sottovoce si amplia tutta una gamma di possibilità espressive. Fausto ha esaltato il mio essere comunicatore oltre che rapper.

Il primo singolo estratto è Ulisse, che ha raggiunto in un mese quasi 12 milioni di views in rete ed è stato certificato Disco d’Oro: traguardi importanti. Chiederti se te lo aspettavi sembra banale, ma in fondo non sono numeri scontati…

Non me lo aspettavo affatto, ma lo cercavo disperatamente. Ho la sensazione che in questo momento anche il pubblico stia capendo l’innovazione del mio lavoro, il fatto che finalmente in Italia si possa fare bene il rap, a un livello alto e pretenzioso, e nello stesso momento arrivare a tante persone. Se verso la vita in generale sono nichilista, per quanto riguarda la musica sono molto positivista. Non è vero che il pubblico è superficiale.

Ma chi è, per te, Ulisse?

Beh, Ulisse parla come me, con poco senso della misura nelle parole che usa. Secondo me le persone hanno una specie di serratura nella testa e basta capirla per far aprire dei lucchetti mentali attraverso combinazioni di parole che possono quasi far impazzire; se dici qualcosa – anche di giusto – con una combo tosta chi ascolta può restarne destabilizzato. Ulisse fa un po’ questo, perciò stupisce.

Dio proteggi i miei nemici che ne hanno bisogno #Ulisse https://t.co/8FawFGUjYh pic.twitter.com/LzjpibP2uy — lowlow (@lowlowofficial) 11 dicembre 2016

Ulisse posso essere io ma anche qualsiasi ragazzo in questo momento, molto consapevole ma ugualmente inconsapevole di ciò che facciamo. In fondo, oggi, per non restare in compagnia a parlare del nulla, devi inventarti un mondo: è quello che ho fatto a Roma e questo mi ha dato una visione particolare che mi aiuta anche nel mondo reale. Anche se io non sto nel mondo reale… (sorride, ndr)

Secondo singolo, lanciato su Spotify, nuovo riferimento letterario: Il sentiero dei nidi di ragno. Come è nato, anche in riferimento al testo di Calvino?

Amo tantissimo quel libro e mi rivedo nel protagonista; ero un ragazzino adottato dalla scena rap. A tredici anni ero l’enfant prodige, non ho mai avuto amici coetanei e la mia identità artistica è sempre stata più forte di quella personale. Il romanzo racconta di un bambino senza amici della sua età, che durante la guerra canta nelle osterie con persone più grandi: mi ci sono rivisto molto. Poi, Calvino scrive in maniera pazzesca. Il sentiero dei nidi di ragno è stata la canzone che a livello motivazionale mi rendeva sicuro del disco, quella che ho ascoltato di più, il cardine del progetto.

Ulisse e Il sentiero dei nidi di ragno sono legati da due videoclip che sono capitoli di una stessa storia dallo sviluppo drammatico: come mai avete pensato a un plot di questo tipo? Potrebbe ancora evolversi?

Il video de Il sentiero dei nidi di ragno è insieme prequel e sequel di Ulisse, raccontando le motivazioni e le emozioni che hanno portato il protagonista all’atto disperato della rapina, ma allo stesso modo l’esito tragico finale. È strutturato in maniera particolare e quella di far morire Nico è stata una scelta sulla quale ancora sto riflettendo, perché ci metto molto a metabolizzare le cose. Insieme ai Trilathera abbiamo costruito una storia attorno al protagonista, che parla usando le mie rime, ed è stata un’idea coraggiosa, resa possibile da una forte intesa con gli stessi registi.

Tengo molto al fatto che la regia conservi nell’interpretazione visiva il senso delle mie parole, non mi piace che vengano snaturate; amiamo lo stesso genere di film e ci siamo trovati anche sul piano estetico, violento ma d’autore. Credo molto nella bellezza dell’estetica, nel come vengono dette ed esposte le storie anche per immagini. E chi lo sa che non ci sia qualche nuovo sviluppo per Nico…

Ripeti spesso i versi “Tutti zitti, devo dire una cosa”: quanto è difficile per i giovani oggi farsi ascoltare nella società della comunicazione globale in cui spesso si finisce per essere soli?

Tantissimo. Io consiglio di studiare la storia di Muhammad Ali, da sempre il mio esempio: se sei il più bravo lo devi urlare al mondo, la gente deve saperlo e non c’è modestia che tenga. Ho bisogno che gli altri riconoscano la mia bravura in quello che faccio altrimenti non esisto; e non c’è niente di finto o costruito o spocchioso in questo. Odio la finta umiltà e so di meritare una vita migliore di quella che ho avuto finora perché non avrei avuto niente di tutto questo se non fossi così bravo. E non smetterò mai. Sono molto arrabbiato, voglio sempre avere ragione ma a volte spero di avere torto. La musica in ogni caso mi ha sempre dato più di quanto mi abbia dato la vita e questa è la mia vendetta, la mia rivincita, la mia speranza di redenzione.

Spesso gli album rap sono zeppi di collaborazioni: tu ne hai scelta solo una, con Marianne Mirage. Come mai?

Ho scelto lei perché è brava e ha uno stile tutto suo anche nel presentarsi. Era perfetta per il siparietto divertente che c’è nel brano Io Ti Ammazzerei, un pezzo ironico che crea una contrapposizione tra il mio rap e una sonorità più classica. Non ci sono altre collaborazioni perché non ne avevo bisogno. Ci sono però tanti cantautori con cui vorrei collaborare. Un nome? Cesare Cremonini. È il mio artista preferito in Italia, il più bravo nella scrittura: sa creare racconti poetici della quotidianità e conquista con il suo modo di scrivere. Lo rispetto tantissimo e mi rapisce con ogni suo testo.

Come sta rispondendo il tuo pubblico a questo nuovo progetto?

Il mio pubblico si sta ampliando tanto e sta anche crescendo a livello di età. È stupido criticare i rapper dicendo che hanno un pubblico di ragazzini; io sono sempre stato felice del fatto che mi seguano tanti giovani perché hanno il cervello come una spugna e sono molto fiero di raccontare qualcosa a una generazione che cresce. Allo stesso modo, mi fa piacere anche vedere un pubblico nuovo, abituato ad ascoltare o vedere altro e magari è meno interessato a sapere ciò che ho fatto durante la giornata ma è più attento alle cose che dico. Mi fa pensare che come artista mi sia evoluto. Anche questa è una forma di redenzione, no?

A quando il tour?

Partiamo a breve, prima ho un calendario bello fitto di date instore con cui presentare il disco e, poi, ci sono tanti dj set con cui riscaldarci. Sto già iniziando a provare e sono contento perché mi manca il live, anche se esibirmi è per me un grande motivo di ansia. Sono un maniaco del controllo e sul palco non sempre è possibile supervisionare tutto, ma a questo giro non vedo l’ora di farmi ascoltare.