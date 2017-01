Lele: dal 10 febbraio l’album ‘Costruire 2.0’ con il brano sanremese ‘Ora mai’. La tracklist

Con i suoi 20 anni, Lele – all’anagrafe Raffaele Esposito – è il più giovane artista sul palco della 67ª edizione del Festival di Sanremo. In gara nella sezione Nuove Proposte, il napoletano che si è fatto conoscere al grande pubblico nella vetrina di Amici 2016 si presenta con il brano pop Ora mai; la traccia anticipa l’uscita di Costruire 2.0 (Sony Music Italy), nuova edizione del precedente progetto attesa per venerdì 10 febbraio sia nei negozi sia in digitale.

«L’emozione di portare una mia canzone a Sanremo è sicuramente enorme e, da musicista, il privilegio di proporla con quell’orchestra è motivo di orgoglio – racconta Lele – “Ora Mai” parla del momento in cui in una relazione si arriva al silenzio, che sa far male molto più delle parole dette. È la consapevolezza che qualcosa sta per finire».

Di seguito la tracklist del disco in uscita: 1. La Nostra Distanza, 2. Senza Paura Di Sorridere, 3. Ora Mai, 4. Cosi Com’è, 5. Adesso E Sempre, 6. L’Ho Voluto Io (alternative version), 7 La Strada Verso Casa, 8. Screamin’ It Loud, 9. Through This Noise, 10. Love Me Now, 11. Christmas Night With You, 12. We Will Carry On.