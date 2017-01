‘200 note’: Laura Pausini celebra il successo di ‘Simili’ con una ballad firmata dal giovane Tony Maiello

Nominata ai prossimi Grammy Awards con l’album Simili/Similares (Atlantic Warner Music) nella categoria Best Latin Pop Album, Laura Pausini regala al pubblico italiano un nuovo singolo estratto dall’ultimo, fortunato, lavoro di inediti. Per festeggiare, infatti, oltre un anno tra progetti internazionali e impegni live la cantante ha scelto la ballad 200 note, firmata nel testo da Tony Maiello il quale ne ha anche composto la musica con L. Vizzini Bisaccia.

Terza traccia nella tracklist del disco certificato Triplo Platino FIMI, il brano enfatizza la voce della Pausini, che si muove con intensità e delicatezza per raccontare i sentimenti di amore trascorso; se le emozioni forti sono ormai alle spalle, l’importante diventa conservare nel ricordo ciò che di bello si è vissuto, per sottrarlo all’oblio del tempo. Il videoclip ufficiale che accompagna il brano ne preserva la dimensione onirica e i tratti fiabeschi, grazie ai quadri suggestivi in cui il colore si fa emozione. A firmare il video sono Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni per SugarKane, al fianco della Pausini in molte sue produzioni recenti.

Per l’artista di Solarolo è il momento di raccogliere i frutti di quasi due anni di lavoro instancabile, che l’ha vista esibirsi negli stadi italiani davanti a oltre 180mila spettatori in quattro concerti-evento prima di regalare la sua musica in America. Forte anche del successo dell’album natalizio Laura Xmas, per la Pausini è tempo di far sedimentare quanto fatto e disegnare un nuovo orizzonte. E chissà che cosa riserveranno i prossimi mesi a una Superwoman che non si ferma mai…