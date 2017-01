TIMmusic: Clean Bandit i più ascoltati, Ed Sheeran new entry. In Top20 J-Ax & Fedez, Rovazzi e lowlow

Nuova Top20 streaming di TIMmusic – piattaforma dedicata alla musica digitale di Telecom Italia – che vede in vetta i Clean Bandit con la loro hit Rockabye, mentre salgono in seconda posizione J-Ax e Fedez con il brano Assenzio feat. Stash & Levante; terza posizione per Fabio Rovazzi con Tutto molto interessante. Grande new entry della settimana, con ben due singoli, è Ed Sheeran che piazza la sua Castle On The Hill alla sesta posizione e Shape Of You alla quindicesima.

Questa la Top 20 completa della settimana che va dal 6 al 12 gennaio 2017: 1. Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – Rockbaye, 2. J-AX & Fedez feat. Stash & Levante – Assenzio, 3. Fabio Rovazzi – Tutto molto interessante, 4. Rag’n’Bone Man – Human, 5. The Chainsmokers feat. Halsey – Closer, 6. Ed Sheeran – Castle On The Hill, 7. Ghali – Ninna Nanna, 8. lowlow – Ulisse, 9. Dj Snake – Let Me Love You, 10. Maroon 5 – Don’t Wanna Know, 11. Tiziano Ferro – Potremmo ritornare, 12. The Chainsmokers feat. Daya – Don’t Let Me Down, 13. Marco Mengoni – Sai che, 14. Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ – Cold Water, 15. Ed Sheeran – Shape Of You, 16. Roshelle – What U Do To Me, 17. Sia feat. Sean Paul – Cheap Thrills, 18. Alan Walker – Alone, 19. Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever, 20. Bruno Mars – 24k Magic.

TIMmusic è la piattaforma di Telecom dedicata alla musica digitale che permette di ascoltare i brani in streaming senza limiti di tempo, creare proprie playlist personali o ascoltare quelle suggerite da dj e artisti famosi e condividere tutto sui principali social network. Il traffico dati per l’ascolto è incluso nel costo dell’abbonamento. L’applicazione TIMmusic è disponibile su Google Play e nei prossimi giorni su App Store, Windows Store e BlackBerry App World. Il servizio TIMmusic è incluso nell’offerta TIM Young & Music dedicata agli under 30.