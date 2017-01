Mecna: il nuovo album ‘Lungomare Paranoia’ e il video de ‘Il tempo non ci basterà’. Gli instore e le date live

Uscito a sorpresa venerdì 13 gennaio, Lungomare Paranoia (Macro Beats/ A1 Entertainment) è il terzo album del rapper Mecna e arriva a due anni dal precedente lavoro Laska. «Lungomare Paranoia è il disco che ho composto con più libertà, nel senso che non mi sono posto limiti di tematiche e suoni. Sono cresciuto e al mio terzo album ho voluto fare le cose completamente a modo mio, un approccio che comunque ho sempre avuto, ma mai così evidente e deciso come ora.

Forse prima non ero così sicuro dei miei mezzi, ma questa volta credo sia arrivato il momento di essere davvero me stesso, senza paura delle critiche, soprattutto in un momento di grande fermento e apertura tra le diverse realtà della scena musicale italiana»: così l’artista racconta un progetto articolato e personale che racconta se stesso ma anche un’intera generazione. Ad accompagnare il disco il video del primo singolo estratto, Il tempo non ci basterà, traccia prodotta da Godblesscomputers e portata sullo schermo dalla regista Giada Bossi.

Mecna è attualmente impegnato in un tour instore in tutta Italia per presentare Lungomare Paranoia, disponibile sia in formato cd che in vinile. Questo il calendario: 16 gennaio – Torino – Feltrinelli, Stazione Porta Nuova – ORE 17:00; 17 gennaio – Bologna – Feltrinelli, Piazza Ravegnana – ORE 17:00; 18 gennaio – Firenze – Galleria Del Disco – ORE 17:00; 19 gennaio – Perugia – Taboo – ORE 17.00; 20 gennaio – Roma– Discoteca Laziale – ORE 17:00; 21 gennaio – Napoli – Feltrinelli, Stazione Centrale – ORE 16:00; 22 gennaio – Foggia – Mondadori Bookstore Via Oberdan – ORE 16:00; 23 gennaio – Lecce -Feltrinelli, Via Templari – ORE 15:00 + Bari – Feltrinelli Via Melo – ORE 18:30; 24 gennaio – Palermo– Mondadori Via Ruggero Settimo – ORE 16:00; 25 gennaio – Catania – Feltrinelli Via Etnea – ORE 16:00; 26 gennaio – Cosenza – Feltrinelli Corso Mazzini – ORE 16:00; 27 gennaio – Padova– Mondadori, P.zza Insurrezione – ORE 15:00 + Verona – Feltrinelli Stazione – ORE 18.00; 28 gennaio – Genova – Mondadori Via XX Settembre – ORE 16:00.

E dal 18 febbraio Mecna torna dal vivo con un live tour nei club insieme al dj e producer Lvnar e a Alessandro Cianci ai synth, chitarra elettrica e voci. Di seguito le prime date confermate: 18 febbraio – Milano – Santeria Social Club; 3 marzo – Torino – Hiroshima Mon Amour; 4 marzo – Napoli – Casa della Musica; 10 marzo – Treviso – New Age Club – Roncade; 11 marzo – Bologna – Locomotiv Club; 18 marzo – Perugia – Afterlife Live Club; 25 marzo – Prato – Fab; 31 marzo – Roma – Quirinetta; 1 aprile – Brescia – Latteria Molloy; 8 aprile – Conversano (BA) – Casa delle Arti.