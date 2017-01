‘Among The Waves In The Sky’ è il singolo di Eleonora Mazzotti dalla colonna sonora del docu-film di Francesco Zarzana

È disponibile da oggi, lunedì 16 gennaio, sui principali digital store Among The Waves In The Sky, il nuovo singolo di Eleonora Mazzotti come tema portante del docu-film Tra le onde, nel cielo di Francesco Zarzana. Ispirato alla tragedia vissuta dalla Nazionale Italiana di nuoto nel 1966, la pellicola vede in cast anche Laura Efrikian e Marco Morandi ed è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes.

«Among The Waves In The Sky – racconta Eleonora – è la mia prima colonna sonora e rappresenta anche il mio debutto come autrice, in una produzione internazionale che mi rispecchia molto. Esce in un momento di maturità vocale e personale per me significativo, in cui prende forma la voglia di affacciarmi anche sul mercato estero, senza mai abbandonare la mia continua ricerca di espressività vocale. La musica è uno strumento di conoscenza di me stessa e di comunicazione con gli altri. Non vedo l’ora di fare conoscere al pubblico la canzone!»–

Composta dalla stessa Eleonora con Zarzana, Lorenzo Maiani e V. Marie, Among The Waves In The Sky è stata preprodotta presso FaMinore studio a Firenze e curata nell’arrangiamento e nel mixaggio da Ben Zeadman & Rami Osservaser su idea di Eliot Cohen della Red Bus Music. Il mastering è a cura di Yoad Fekete.