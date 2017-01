‘Mi si scioglie la bocca’: fuori il primo singolo di Diodato dal prossimo album ‘Cosa siamo diventati’

Annunciato per il 27 gennaio con Carosello Records, il nuovo album di Diodato si intitola Cosa siamo diventati e da venerdì 13 gennaio è anticipato in streaming e download digitale dal primo singolo ufficiale, Mi si scioglie la bocca. La traccia è disponibile in instant gratification con il pre-order del disco su iTunes e, insieme alle altre undici che compongono la tracklist, racconta passioni e fragilità del cantautore.

Musicalmente, l’album è un incrocio tra melodia e rock raffinato con un appeal internazionale in cui il talento del cantautorale di Diodato si esprime pienamente. A partire da febbraio, poi, il musicista parte in tour (GodzillaMarket) nei maggiori club italiani; queste le prime date: 2 febbraio – Torino, Hiroshima; 3 febbraio – Milano, Santeria Social; 8 febbraio – Roma, Quirinetta; 16 febbraio – Firenze, Spazio Alfieri; 24 febbraio – Napoli, Lanificio 25; 25 febbraio – Pulsano (TA), Villanova.