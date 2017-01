Lo Stato Sociale: fuori il nuovo singolo ‘Mai stati meglio’, ottime le vendite per il primo live al Forum

Dopo il successo di Amarsi male, che segna 300.000 streaming su Spotify e oltre mezzo milione di views su YouTube, esce Mai stati meglio, nuovo singolo de Lo Stato Sociale, che anticipa l’album atteso per la primavera 2017. Albi, Bebo, Lodo, Carota e Checco racconta un quadro dell’oggi a metà tra la presa di coscienza e la critica a certa musica pop: il superamento di stereotipi vecchia data non rende certo immuni dallo sviluppo di nuovi pregiudizi.

«Per raccontare tutto questo abbiamo pensato fosse il caso di utilizzare una forma a noi cara: la dance. Con le chitarre e rigorosamente senza ritornello. Oppure no?», dichiara il gruppo. E, così, le contraddizioni diventano ironicamente endemiche in un insieme di momenti sbagliati che conducono, lungo vie inattese, agli esiti auspicati.

Lo Stato Sociale si prepara anche al debutto sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) in calendario il prossimo 22 aprile; le prevendite per la data (organizzazione Antenna Music Factory) sono attive e già si segnala che la metà dei biglietti disponibili – parterre e anello A – sono già esauriti. Un incoraggiante successo per “la band di cinque ragazzi bolognesi che fanno canzonette”.