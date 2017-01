‘Il codice della bellezza’: il nuovo album di Samuel in pre-order con la instant gratification ‘Qualcosa’

Il conto alla rovescia per l’album da solista di Samuel è iniziato e ad accompagnarlo ci sono finora due singoli ufficiali già in radio – La risposta e Rabbia – e un terzo, Qualcosa, da venerdì 13 gennaio disponibile come “instant gratification” del pre-order digitale e in streaming come singola traccia. Il codice della bellezza (Sony Music) – questo il titolo del progetto del frontman dei Subsonica – è atteso per il 24 febbraio e contiene dodici brani inediti tra i quali Vedrai, con il musicista partecipa al 67° Festival di Sanremo, e Voleva un’anima in duetto con Lorenzo Jovanotti.

Scritto tra Torino, Roma e Palermo dallo stesso Samuel (insieme allo stesso Cherubini che co-firma alcune tracce), il disco è stato prodotto da Michele Canova a New York e Los Angeles e vuole essere un’ode all’essere umano come “fucina di idee e disastri”, insieme di emozioni contrastanti. Ecco la tracklist ufficiale: 1. La risposta, 2. Vedrai, 3. Rabbia, 4. Il treno, 5. Più di tutto, 6. La statua della mia libertà, 7. Qualcosa, 8. Come una cenerentola, 9. Voleva un’anima ft. Lorenzo Jovanotti Cherubini, 10. La luna piena, 11. Passaggio ad un’amica, 12. Il codice della bellezza.