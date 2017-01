Casa Sanremo: oltre 350 eventi tra musica e arte dal 5 all’11 febbraio al Palafiori e Villa Ormond

Il Festival della Canzone Italiana da dieci anni fa rima con Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale della kermesse nata per volontà di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, con la firmata di Gruppo Eventi. Anche nel 2017 il Palafiori riapre i battenti dal 5 all’11 febbraio offrendo oltre 350 eventi per gli addetti ai lavori fra musica, arte e bellezza e, per l’edizione del primo decennale, offre anche una seconda location a Villa Ormond.

Tanti gli ospiti attesi, a partire da Elisabetta Gregoraci marina del taglio del nastro domenica 5 febbraio alle 18, fino al professor Vittorio Sgarbi che, martedì 7 febbraio alle 19, inaugura la mostra di arte contemporanea curata da Marco Giordano. Ma la vera protagonista è la musica, grazie alle dirette di Radio 105 e Radio Monte Carlo oltre che alla Rockol Lounge, dove gli artisti di Area Sanremo e i Campioni in gara sono attesi per minishow live.

Casa Sanremo Limoni Beauty Lounge ospita anche la seconda edizione dei Soundies Awards che coinvolge le case discografiche che partecipano al Festival mettendo a disposizione il premio per il miglior videoclip della canzone presentata al Festival consegnato da Lucania Film Commission. Il vincitore potrà realizzare un videoc in Basilicata entro l’anno. Infine, per coccolarsi un po’ durante i giorni frenetici della kermesse lo sponsor Limoni, in partnership con Lancôme allestisce aree dedicate al make up e a trattamenti viso per lei e per lui. Bellezza a 360 gradi.