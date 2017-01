Il rapper Luchè live a Milano: venerdì 20 gennaio il ‘Malammore Tour’ fa tappa ai Magazzini Generali

Venerdì 20 gennaio i Magazzini Generali di Milano (Via Pietrasanta, 16) ospitano l’attesa tappa meneghina del Malammore Tour di Luchè. Il rapper napoletano presenta dal vivo i brani del suo terzo album in studio, pubblicato con successo lo scorso 16 luglio su etichetta Universal Music, ma non mancheranno in scaletta alcune delle sue tracce più iconiche. Tra gli artisti più originali del panorama rap italiano, Luca Imprudente vanta collaborazioni con gli esponenti di maggiore spicco del genere, da Guè Pequeno a Da Blonde.

Le rime esplicite e veloci si alternano a riflessioni più raccolte, quasi fossero confessioni di debolezze umane, mentre le storie che ne nascono sono avvolte da una produzione sonora in cui le sfumature strumentali si arricchiscono di una massiccia dose di elettronica. In occasione del live milanese, ad aprire la serata di Luchè è il giovanissimo rapper Cocò del roster di Roccia Music.

I biglietti per assistere all’evento sono disponibili in prevendita su mailticket (http://www.mailticket.it/evento/9428) o acquistabili direttamente in loco. L’apertura delle porte è prevista per le ore 19 con inizio show alle ore 21; maggiori informazioni al sito magazzinigenerali.it