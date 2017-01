÷ (‘divide’): dal 3 marzo il nuovo album di Ed Sheeran, disponibile in pre-order. Svelata la tracklist

La nuova musica che Ed Sheeran ha regalato alle fine delle Feste è già da record e fa da apripista a un nuovo progetto discografico annunciato ufficialmente nei giorni dopo la release di Shape Of You e Castle On The Hill. Esce, infatti, il 3 marzo prossimo ÷ (pronuncia “divide”, etichetta Asylum/Atlantic Records), terzo album del musicista britannico già è disponibile in pre-order. Se i due singoli sono gli estremi del lavoro in arrivo, gli altri brani si muovono nel mezzo, dimostrando ancora una volta la capacità compositiva, la sensibilità e la personalità di Sheeran.

Ballad, rap, hip hop e pop sono i generi che tracciano l’identità musicale di Ed il quale, ispirandosi spesso a esperienze autobiografiche, canta amori, affetti, ricordi familiari e viaggi attraverso il mondo. E di questi viaggi l’album reca le tracce anche nella stessa registrazione, avvenuta tra Los Angeles, Londra, Suffolk e il translatantico RMS Queen Mary 2… Poliedrico come pochi altri, Sheeran firma anche l’immagine di copertina mentre alla produzione esecutiva il musicista è stato affiancato da Benny Blanco, Johnny McDaid, Mike Elizondo e Steve Mac.

Inizio con il botto per l’amatissimo Ed che può già festeggiare la sua Shape Of You: la traccia ha, infatti, infranto ogni precedente record di stream giornalieri su Spotify con 7.940.950 ascolti…e fu così che Hello di Adele scivolò al secondo posto. «Che settimana!! La reazione ai due nuovi singoli è stata assolutamente strabiliante e non ringrazierò mai abbastanza. Il mio nuovo album ÷ occupa un posto speciale nel mio cuore e credo veramente sia il mio lavoro migliore. Non vedevo l’ora di tornare e non potrei essere più emozionato per il 3 marzo», dichiara Sheeran.

Di seguito la tracklist ufficiale di ÷: 1. Eraser, 2. Castle On The Hill, 3. Dive, 4. Shape Of You, 5. Perfect, 6. Galway Girl, 7. Happier, 8. New Man, 9. Hearts Don’t Break Around Here, 10. What Do I Know?, 11. How Would You Feel (Paean), 12. Supermarket Flowers; Deluxe 13. Barcelona, 14. Bibia Be Ye Ye, 15. Nancy Mulligan, 16. Save Myself.