‘Fire Escape’: in radio il singolo di Andrew McMahon in the Wilderness che anticipa l’album ‘Zombies on Broadway’

Mentre il nuovo album è atteso il prossimo 10 febbraio Andrew McMahon in the Wilderness pubblica il primo estratto: si tratta del singolo Fire Escape, dal 13 gennaio in rotazione radiofonica nazionale. Nato come ideale proseguimento dell’album d’esordio, il progetto in arrivo si intitola Zombies on Broadway ed esce alla vigilia di un lungo tour negli USA con cui l’artista si esibirà in molte città oltreoceano.

McMahon presenta un intero album dedicato a New York, la città che anni fa lo ha visto combattere contro la leucemia. Ecco allora che anche il titolo si fa un po’ meno enigmatico: scacciati i demoni della malattia (gli “zombies”) tutto lo spazio è ora occupato dalla gioia di avercela fatta. Ad accompagnare il singolo che anticipa il progetto è, del resto, un vivace videoclip, in cui la Grande Mela diventa lo skyline di una imprevedibile “love story”.