‘Apriti cielo’, fuori il quarto album d’inediti di Mannarino: «Un’esortazione ma anche un’esclamazione»

Tra i dischi più attesi di questo inizio anno c’è Apriti cielo (Universal), il nuovo album di inediti di Mannarino, che esce a tre anni di distanza dal progetto precedente accompagnato anche dal secondo singolo estratto, il brano Arca di Noè. Con la produzione di Tony Canto e Alessandro Mannarino, il disco vanta tra l’altro la collaborazione del pluripremiato Michael H. Brauer che ha curato il mixaggio delle tracce e seguito anche la fase di mastering affidata a Joe LaPorta (Sterling Sound di New York).

«È stato un enorme piacere – spiega Michael H. Brauer – mixare questo album. Chi ascolta viene inevitabilmente e immediatamente investito da una profonda emotività e dall’onestà che i testi trasmettono. Da subito ho anche amato il modo in cui è stato prodotto e registrato, davvero superbo. Spero che tutti godano dell’ascolto di questo disco tanto quanto me».

Nomi altisonanti hanno quindi costruito, tassello dopo tassello, un lavoro in cui oltre trenta musicisti – tra i quali Enzo Avitabile al sax (Vivo) e Mauro Refosco alle percussioni – hanno contribuito a disegnare un mondo sonoro che ha il sapore del Sud America, intriso di rimandi alla scena tropicalista brasiliana. Nove le tracce in tracklist: 1. Roma, 2. Apriti Cielo, 3. Arca di Noè, 4. Vivo, 5. Gandhi, 6. Babalú, 7. Le Rane, 8. La Frontiera, 9. Un’estate.

Spontaneamente se stesso, capace di cogliere una sensibilità comune ai più attraverso un rigore artistico sincero, Mannarino coglie piccole pieghe del reale per regalare un “inno al vitalismo e alla spinta vitale che determina ogni singola vita”. E le parole si snodano lungo suoni internazionali che toccano ogni angolo del pianeta, da Bahia all’Africa, da New Orleans a Roma, attingendo al rock, al folk e al blues.

Le oscillazioni del sentimento vitale lasciano anche spazio a una sorta di triste dolcezza, una malinconia che si aggira sul fondo di tutti i testi; per questo anche il dolore diventa più dolce e l’allegria meno superficiale. «Mi piace il fatto che l’espressione “apriti cielo” – racconta Mannarino – possa essere letta in modi diversi, sia come un’esortazione che come esclamazione, e mi piace il fatto che ognuno possa dare il proprio senso e significato al titolo, come quando si guardano le nuvole o le stelle e si creano delle forme. Siamo noi che mettiamo i significati nelle cose della vita, possiamo trovare un senso positivo o negativo a tutto quello che viviamo… questo è un po’ il significato del disco: la tua vita dipende da te».

Il cantautore porterà dal vivo questo progetto in occasione del prossimo tour, al via il 25 marzo al PalaLottomatica di Roma; la tappa è andata sold out in sole quattro settimane rendendo necessario un raddoppio che si avvia a segnare un secondo tutto esaurito con 30mila biglietti venduti. Di seguito il calendario aggiornato dell’Apriti Cielo Tour: 25 e 26 marzo – Roma, Pala Lottomatica, 28 marzo – Bologna, Estragon, 31 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum, 1 aprile – Padova, Gran Teatro Geox, 3 aprile – Milano, Fabrique, 6 aprile – Torino, Teatro della Concordia, 8 aprile – Pescara, PalaSport Giovanni Paolo II, 10 aprile – Napoli, Casa della Musica. E in attesa di ascoltarlo nei palazzetti, i fan di tutto il Paese possono incontrare Mannarino durante un intenso instore tour (qui tutte le date).