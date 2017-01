SlimeFest 2017: confermato Niccolò Torielli alla conduzione. Al suo fianco la creator Ehi Leus

E Niccolò Torrielli segna la propria doppietta allo SlimeFest. Anche in questa seconda edizione italiana, infatti, Nickelodeon affida al conduttore televisivo e radiofonico la guida ella manifestazione, in programma all’Alcatraz di Milano domenica 26 marzo. Al suo fianco, ci sarà la giovane creator Ehi Leus, web influencer amatissima dalle più giovani e di recente impegnata nella promozione della serie School of Rock.

«Sono molto contento di partecipare anche quest’anno al grande evento dello SlimeFest. L’anno scorso è stata memorabile la quantità di slime versata sui cantanti che come me si sono messi in gioco sul palco, facendo divertire e ballare tutto l’Alcatraz completamente sold-out», racconta Torielli.

Annunciati i primi artisti sul palco, che saranno Alessio Bernabei, Fred De Palma, Irama, Luca Chikovani e Il Pagante. I biglietti per partecipare allo SlimeFest sono disponibili sul sito di TicketOne in due tipologie: il normale biglietto di ingresso SlimeFest (22 euro + d.d.p.) che dà accesso allo show e la formula SlimeFest + SlimeFest Experience (26 euro + d.d.p.) che permette l’accesso allo Slime Pit e alla Slime Experience. Maggiori informazioni al sito nicktv.it.