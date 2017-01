‘Elisa On’: giovedì 12 gennaio la prima serata di Italia 1 dedicata al concerto del Mediolanum Forum

Giovedì 12 gennaio torna l’appuntamento musicale di Italia 1 con i più importanti concerti dell’ultima stagione e, dopo Amoroso, Nannini e Marrone, questa settimana tocca a Elisa Toffoli, protagonista in prima serata di Elisa ON. L’artista di Monfalcone approda in tv con il suo recente concerto sold out al Mediolanum Forum di Assago; il celebre palasport meneghino ha ospitato uno show intenso che ha visto in scaletta i maggiori successi della cantautrice, compresi i brani dell’ultimo album ON.

Sul palco insieme a Elisa, durante l’intera tournée, anche un gruppo di musicisti che non solo hanno percorso l’Italia ma hanno anche fatto tappa nel Regno Unito e, per la prima volta, in Irlanda: alla chitarra Andrea Rigonat, al basso Curt Schneider, alla batteria Victor Indrizzo e alle tastiere Cristian Rigano. Ai cori Jessica Childress e Sharlotte Gibson. Il live show in onda su Italia 1 è una co-produzione F&P Group e Fascino P.g.T..