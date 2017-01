Nuovo singolo e video per Bouchra: esce ‘Yallah’, dal 13 gennaio in rotazione radiofonica

Si è fatta conoscere dal pubblico con il singolo Blanc ou Noir, che ha superato il milione di views su YouTube conquistando la Top50 dell’AirPlay radio e ottime posizioni delle chart digitali. Ora, all’alba del 2017, Bouchra torna a farsi ascoltare con Yallah, singolo disponibile sui principali digital store e in rotazione da venerdì 13 gennaio.

«La canzone parla di una ragazza che scopre una forza interiore che non sapeva di avere. Da qui la decisione di poter vivere indipendente, cercando la propria strada, insieme alle persone che vogliono seguirla. Yallah, in lingua araba, significa infatti andiamo. È un messaggio per incitare le persone ad andare avanti senza fermarsi mai, superando le insidie della vita», così la giovane artista racconta il brano.

Testo inglese e ritornello in lingua araba – Bouchra ha nazionalità marocchina ed è cresciuta a Livorno -, per la prima volta portano la firma della stessa interprete mentre musica e produzione sono a cura di Emiliano Cecere, noto compositore e arrangiatore già al fianco di big del calibro di Annalisa, Alessandra Amoroso e Francesco Renga.