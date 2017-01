Immanuel Casto e Romina Falconi a Londra: il 31 gennaio concerto al The Forge di Camden Town

Immanuel Casto e Romina Falconi, icone LGBT italiane, fanno un salto oltremanica e il 31 gennaio si esibiscono insieme al club di londinese The Forge. L’evento (organizzazione Freak & Chic srl) è stato annunciato in diretta su Radio 105 ai microfoni di Music and Cars e vedrà i due eclettici musicisti accompagnati dalla band del Sognando Cracovia Tour e dalle immancabili Beat Girls.

Immanuel Casto (Manuel Cuni), dopo aver collezionato consensi sul suo canale YouTube dove ha presentato il suo personalissimo stile Porn Groove, è approdato alla discografia nel 2011 e ha attualmente quatto album all’attivo: la raccolta Porn Groove 2004-2009, Adult Music, Freak&Chic e il recente The Pink Album. Negli scorsi mesi Casto si è fatto notare a livello internazionale grazie al video del singolo Alphabet Of Love, estratto proprio dall’ultimo disco, cui ha fatto seguire l’EP omonimo.

Romina Falconi, nativa di Roma, si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2007, sul palco Festival di Sanremo nella Sezione Giovani con Ama. Di stanza a Milano, ha finora collaborato con nomi prestigiosi scena indipendente e ha accompagnato come corista Eros Ramazzotti nell’Ali e Radici World Tour. Risale al 2012, invece, la partecipazione a X Factor Italia sotto la direzione artistica di Morgan e ha esordito nel 2015 con l’album d’esordio Certi sogni si fanno Attraverso Un filo d’odio.