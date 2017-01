Festival di Sanremo 2017: ecco come acquistare abbonamenti e biglietti per l’Ariston. Info e prezzi

L’ufficio stampa Rai ha comunicato le modalità e i costi di abbonamenti e biglietti per assistere al 67° Festival della Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all’11 febbraio. La prevendita è attiva da martedì 10 gennaio e prevede tagliandi nominativi prenotabili esclusivamente online al seguente indirizzo web http://sanremo2017.aristonsanremo.com. Ogni biglietto riporta, infatti, nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente e per accedere al teatro occorre esibire insieme al ticket anche il relativo documento d’identità valido.

Veniamo al prezzo. Gli abbonamenti per la galleria ha un costo – fissato d’intesa con il Comune di Sanremo – pari a 672,00 euro (invariato rispetto agli anni precedenti), mentre l’abbonamento per la platea costa 1.290,00 euro. I biglietti singoli di platea costano 180,00 euro per le prime quattro serate e 660,00 euro per l’ultima serata; i biglietti singoli della galleria, invece, hanno un costo di 100,00 euro per le prime quattro serate, di 320,00 euro per la serata finale. Ulteriori informazioni al numero 0184-591008 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19).