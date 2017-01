U2: dal 12 maggio ‘The Joshua Tree Tour’, unica data italiana il 15 luglio all’Olimpico. Info e biglietti

Gli U2 tornano dal vivo negli stadi: parte, infatti, il prossimo 12 maggio da Vancouver il U2: The Joshua Tree Tour 2017 (Live Nation Global Touring) che, dopo il Nord America, approda in Europa con un’unica tappa italiana il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. La tournée intende celebrare il trentesimo anniversario dell’omonimo quinto album della band che in ogni concerto proporrà tutte le tracce e vedrà numerose special guests tra le quali Mumford & Sons, OneRepublic e The Lumineers per il Nord America e Noel Gallagher’s High Flying Birds in Europa.

«Sembra che siamo tonati al punto di partenza, al periodo in cui le canzoni di The Joshua Tree furono scritte, con disordini globali, partiti politici di estrema destra e alcuni dei più importanti diritti umani a rischio», racconta The Edge. E Bono gli fa eco: «Recentemente ho riascoltato The Joshua Tree per la prima volta dopo quasi 30 anni… è come un’opera. Tante emozioni che sono stranamente attuali: l’amore, la perdita, i sogni spezzati, la ricerca dell’oblio, la polarizzazione… Ho cantato molte di queste canzoni diverse volte… ma mai tutte. Ne ho proprio voglia».

INFO PREVENDITE I biglietti per U2: The Joshua Tree Tour 2017 sono in vendita dal 16 gennaio in Irlanda, Regno Unito ed Europa (dalle 10:00 per l’Italia) e dal 17 gennaio in Canada e Stati Uniti.Gli iscritti al Fan Club ufficiale degli U2 possono accedere a una prevendita esclusiva su U2.com da mercoledì 11 gennaio alle 9:00 a venerdì 13 gennaio alle 17:00 (ora locale). Gli ingressi sono di due tipologie (Prato in piedi e Tribune a sedere), con limite di acquisto di 4 biglietti per gli iscritti al fan club e 6 biglietti nella vendita generale.