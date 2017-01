Nuovo singolo per i Jaspers, che presentano ‘Mr. Melody’. Quando il narcisismo incontra il web 2.0

La loro Mastica ha scalato la chart rock di iTunes entrando in Top Ten e ora, all’aprirsi del nuovo anno, i Jaspers presentano Mr. Melody. Con la produzione artistica di Cass Lewis (Skunk Anansie), Roberto Galli, Pino Santapaga e Diego Maggi, il gruppo presenta al pubblico il biglietto da visita musicale di un personaggio piuttosto sui generis: egocentrico come pochi, autoreferenziale e narcisista come se non ci fosse un domani, Mr. Melody è quanto di più lontano esista dall’amabilità in un essere umano. Eppure…

Quelle caratteristiche tanto detestate nelle relazioni diventano, con il web 2.0, punto nevralgico su social e piattaforme varie. Non solo ingredienti del quotidiano, ma addirittura elementi essenziali su cui costruire la propria identità online, come fosse uno specchio in cui trovare – moltiplicati – tutti i sé, nel bene e nel male. Anzi, è proprio la rete ad amplificare le attitudini del nuovo Narciso, quel Mr. Melody così pieno di sé che non si rende conto della solitudine in cui rischia di precipitare.

Nel fresco singolo i Jaspers sperimentano per la prima volta con la lingua inglese e si muovo tra rock e dance d’ispirazione anni ’80. Ancora una volta Fabrizio Bertoli, Giuseppe Ferdinando Zito, Erik Donatini, Eros Pistoia, Joere Olivo e Francesco Sgarbi confermano un’acuta sensibilità nell’osservare il mondo che ci circonda, traendone vizi e virtù cantati attraverso il filtro dell’ironia.